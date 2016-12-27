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27 декабря 2016, 9:25 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Стали известны кандидаты в сборную России по конкуру на 2017 год

Официальный сайт Федерации конного спорта России опубликовал список кандидатов в сборную РФ по конкуру на 2017 год.

Перечень был подан в Министерство спорта РФ по итогам заседания бюро ФКСР.

Основной состав: Александр Белехов, Наталья Белова, Мария Бибикова, Геннадий Гашибаязов, Любовь Кочетова, Виктория Крашевич, Мария Маденова, Наталия Симония, Владимир Туганов, Михаил Шемшелев.

Резервный состав: Хейрадин Нуриев, Сергей Петров, Михаил Сафронов, Валерия Соколова, Ольга Чечина.
Юниоры: Ануш Авакян, Анна Горбачёва, Елена Перескокова, Елизавета Полицина, Лола Пулатова, Александра Пушкарская, Наталья Фирсова, Ксения Хайрулина.

Юноши: Стефания Бузыканова, Анна Громзина, Софья Дунаева, Василиса Ерастова, Екатерина Петроченкова, Мария Симаходская, Глеб Тагиров, Вероника Щекотурова, Софья Щекотурова, Егор Щибрик.

Дети: Андрей Горчаковский, Артём Иншаков, Александра Набатникова, Валентина Потапова.
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