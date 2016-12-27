Стали известны кандидаты в сборную России по конкуру на 2017 год
Официальный сайт Федерации конного спорта России опубликовал список кандидатов в сборную РФ по конкуру на 2017 год.
Перечень был подан в Министерство спорта РФ по итогам заседания бюро ФКСР.
Основной состав: Александр Белехов, Наталья Белова, Мария Бибикова, Геннадий Гашибаязов, Любовь Кочетова, Виктория Крашевич, Мария Маденова, Наталия Симония, Владимир Туганов, Михаил Шемшелев.
Резервный состав: Хейрадин Нуриев, Сергей Петров, Михаил Сафронов, Валерия Соколова, Ольга Чечина.
Юниоры: Ануш Авакян, Анна Горбачёва, Елена Перескокова, Елизавета Полицина, Лола Пулатова, Александра Пушкарская, Наталья Фирсова, Ксения Хайрулина.
Юноши: Стефания Бузыканова, Анна Громзина, Софья Дунаева, Василиса Ерастова, Екатерина Петроченкова, Мария Симаходская, Глеб Тагиров, Вероника Щекотурова, Софья Щекотурова, Егор Щибрик.
Дети: Андрей Горчаковский, Артём Иншаков, Александра Набатникова, Валентина Потапова.
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