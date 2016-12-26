Туганов занял четвёртое место на международном турнире по конкуру в Дохе

23 декабря в маршруте 145 см он на Суспенс Флоревале занял шестое место, чисто пройдя дистанцию за 73,96 секунды, а на Конфидент оф Виктори стал четвёртым — 67,17 секунды; 0 штрафных очков. Победу одержал представитель Саудовской Аравии Рамзи Аль-Духами на Гарлике — 63,70 секунды; 0 штрафных очков.



22 декабря Туганов на Конфидент оф Виктори в маршруте CSI4* в две фазы с высотой препятствий до 145 см стал 11-м — 34,29 секунды; 4 штрафных очка.