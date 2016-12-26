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26 декабря 2016, 9:24 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Туганов занял четвёртое место на международном турнире по конкуру в Дохе

Российский спортсмен Владимир Туганов успешно выступил на международном турнире по конкуру CSI4*-W в Дохе (Катар).

23 декабря в маршруте 145 см он на Суспенс Флоревале занял шестое место, чисто пройдя дистанцию за 73,96 секунды, а на Конфидент оф Виктори стал четвёртым — 67,17 секунды; 0 штрафных очков. Победу одержал представитель Саудовской Аравии Рамзи Аль-Духами на Гарлике — 63,70 секунды; 0 штрафных очков.

22 декабря Туганов на Конфидент оф Виктори в маршруте CSI4* в две фазы с высотой препятствий до 145 см стал 11-м — 34,29 секунды; 4 штрафных очка.
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