Туганов занял четвёртое место на международном турнире по конкуру в Дохе
Российский спортсмен Владимир Туганов успешно выступил на международном турнире по конкуру CSI4*-W в Дохе (Катар).
23 декабря в маршруте 145 см он на Суспенс Флоревале занял шестое место, чисто пройдя дистанцию за 73,96 секунды, а на Конфидент оф Виктори стал четвёртым — 67,17 секунды; 0 штрафных очков. Победу одержал представитель Саудовской Аравии Рамзи
22 декабря Туганов на Конфидент оф Виктори в маршруте CSI4* в две фазы с высотой препятствий до 145 см стал 11-м — 34,29 секунды; 4 штрафных очка.
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