Минибаев и Бондарь — победители казанского этапа и общего зачета Мировой серии
В Казани стартовал четвертый этап Мировой серии по синхронным прыжкам в воду.
В Казани стартовал четвертый этап Мировой серии по синхронным прыжкам в воду.
Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали победителями в синхронных прыжках с вышки. По итогам шести попыток спортсмены набрали 437,72 балла. Серебро завоевали украинские спортсмены Александр Горшковозов и Максим Долгов. Замкнули тройку лучших немцы Флориан Фандлер и Тимо Бартель.
По итогам общего зачета Россия заняла первое место в Мировой серии. Вторыми стали украинцы, третьими — китайцы.
У женщин лучший результат среди россиян показали Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина.
В общем зачете Россия расположилась на восьмой строчке.
Казанский этап Мировой серии является последним в календаре и закончится 6 мая.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвертый этап. Казань, 4 мая
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Виктор Минибаев / Александр Бондарь (Россия) — 432,72.
2. Максим Долгов / Александр Горшковозов (Украина) — 414,09.
3. Тимо Бартель / Флориан Фандлер (Германия) — 345,36.
Итоговый общий зачёт Мировой серии. 1. Россия — 90. 2. Украина — 87. 3. Китай — 81.
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Лин Шан / Си Яцзи (Китай) — 324,24.
2. Ми Рае Ким / Кук Хьян Ким (КНДР) — 320,58.
3. Чеон Чжун Хун / Панделела Пам (Малайзия) — 318,54…
5. Екатерина Беляева / Юлия Тимошинина (Россия) — 296,28.
Итоговый общий зачёт Мировой серии. 1. Китай — 102. 2. Малайзия — 93. 3. КНДР — 90… 8. Россия — 15.