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14:38 (мск), источник: TeamRussia.pro

Минибаев и Бондарь — победители казанского этапа и общего зачета Мировой серии

В Казани стартовал четвертый этап Мировой серии по синхронным прыжкам в воду.

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали победителями в синхронных прыжках с вышки. По итогам шести попыток спортсмены набрали 437,72 балла. Серебро завоевали украинские спортсмены Александр Горшковозов и Максим Долгов. Замкнули тройку лучших немцы Флориан Фандлер и Тимо Бартель.

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По итогам общего зачета Россия заняла первое место в Мировой серии. Вторыми стали украинцы, третьими — китайцы.

У женщин лучший результат среди россиян показали Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина.

В общем зачете Россия расположилась на восьмой строчке.

Казанский этап Мировой серии является последним в календаре и закончится 6 мая.

Прыжки в воду. Мировая серия. Четвертый этап. Казань, 4 мая

Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Виктор Минибаев / Александр Бондарь (Россия) — 432,72.
2. Максим Долгов / Александр Горшковозов (Украина) — 414,09.
3. Тимо Бартель / Флориан Фандлер (Германия) — 345,36.

Итоговый общий зачёт Мировой серии. 1. Россия — 90. 2. Украина — 87. 3. Китай — 81.

Женщины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Лин Шан / Си Яцзи (Китай) — 324,24.
2. Ми Рае Ким / Кук Хьян Ким (КНДР) — 320,58.
3. Чеон Чжун Хун / Панделела Пам (Малайзия) — 318,54…
5. Екатерина Беляева / Юлия Тимошинина (Россия) — 296,28.

Итоговый общий зачёт Мировой серии. 1. Китай — 102. 2. Малайзия — 93. 3. КНДР — 90… 8. Россия — 15.

 Минибаев и Бондарь – победители казанского этапа и общего зачета Мировой се
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