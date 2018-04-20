Хайдайвинг может быть включен в программу ЧЕ по водным видам спорта в 2020 году

«В программу чемпионата Европы по водным видам спорта-2018 в Глазго хайдайвинг еще не будет включен, а вот в программе чемпионата Европы-2020 в Будапеште планируется его появление. Мы понимаем, что это очень зрелищный вид, привлекательный для медиа, но требуются условия для его проведения и нужны квалифицированные спортсмены. Мы работаем над тем, чтобы привлечь к хайдайвингу как можно более пристальное внимание», — сказал Бирри журналистам.