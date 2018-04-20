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14:32 (мск), источник: Р-Спорт

Хайдайвинг может быть включен в программу ЧЕ по водным видам спорта в 2020 году

КИРИШИ, 20 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. Хайдайвинг может быть включен в программу чемпионата Европы по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште в 2020 году, сообщил директор-распорядитель Европейской лиги плавания (LEN) Марко Бирри.

Источник: Reuters

В сентябре 2017 года бюро LEN создало рабочую группу для оценки возможного включения хайдайвинга (прыжков в воду с экстремальных высот) в программу чемпионата Европы.

«В программу чемпионата Европы по водным видам спорта-2018 в Глазго хайдайвинг еще не будет включен, а вот в программе чемпионата Европы-2020 в Будапеште планируется его появление. Мы понимаем, что это очень зрелищный вид, привлекательный для медиа, но требуются условия для его проведения и нужны квалифицированные спортсмены. Мы работаем над тем, чтобы привлечь к хайдайвингу как можно более пристальное внимание», — сказал Бирри журналистам.

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