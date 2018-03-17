Ильиных выиграла бронзу в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Японии

Ранее серебро в прыжках с трехметрового трамплина выиграл россиянин Илья Захаров, а Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках с вышки. В первый день соревнований в Фудзи Захаров и Евгений Кузнецов стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь в синхронных прыжках с десятиметровой вышки завоевали серебро.