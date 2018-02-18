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09:52 (мск), источник: Р-Спорт

Стал известен состав сборной России на этап Гран-при по прыжкам в воду в Ростоке

ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева объявила состав команды на первый этап Гран-при, который пройдет в немецком Ростоке.

Источник: AFP 2018

Соревнования состоятся 23—25 февраля.

«(Никита) Шлейхер и (Александр) Белевцев выступят в синхронных прыжках с трехметрового трамлина. Шлейхер, (Егор) Лапин, (Елена) Черных — на этом же снаряде индивидуально. На вышке выступят индивидуально Шлейхер, (Сергей) Назин и (Валерия) Белова. В синхроне на вышке выступят Назин и (Роман) Измайлов», — сообщила Моисеева корреспонденту РИА Новости.

Также Моисеева подтвердила что на старте Мировой серии прыгуны в воду выступят сильнейшим составом. «Выступят все сильнейшие: (Илья) Захаров, (Евгений) Кузнецов, (Александр) Бондарь, (Виктор) Минибаев, Шлейхер, (Кристина) Ильиных, (Надежда) Бажина и (Юлия) Тимошинина», — добавила она.

Первый этап Мировой серии стартует 9—11 марта в Пекине.

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