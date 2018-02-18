Стал известен состав сборной России на этап Гран-при по прыжкам в воду в Ростоке

«(Никита) Шлейхер и (Александр) Белевцев выступят в синхронных прыжках с трехметрового трамлина. Шлейхер, (Егор) Лапин, (Елена) Черных — на этом же снаряде индивидуально. На вышке выступят индивидуально Шлейхер, (Сергей) Назин и (Валерия) Белова. В синхроне на вышке выступят Назин и (Роман) Измайлов», — сообщила Моисеева корреспонденту РИА Новости.