Стал известен состав сборной России на этап Гран-при по прыжкам в воду в Ростоке
ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева объявила состав команды на первый этап
ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева объявила состав команды на первый этап
Соревнования состоятся
«(Никита) Шлейхер и (Александр) Белевцев выступят в синхронных прыжках с трехметрового трамлина. Шлейхер, (Егор) Лапин, (Елена) Черных — на этом же снаряде индивидуально. На вышке выступят индивидуально Шлейхер, (Сергей) Назин и (Валерия) Белова. В синхроне на вышке выступят Назин и (Роман) Измайлов», — сообщила Моисеева корреспонденту РИА Новости.
Также Моисеева подтвердила что на старте Мировой серии прыгуны в воду выступят сильнейшим составом. «Выступят все сильнейшие: (Илья) Захаров, (Евгений) Кузнецов, (Александр) Бондарь, (Виктор) Минибаев, Шлейхер, (Кристина) Ильиных, (Надежда) Бажина и (Юлия) Тимошинина», — добавила она.
Первый этап Мировой серии стартует