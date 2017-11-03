Путин обещал помочь с базой по хайдайвингу в Крыму, но сам прыгать не будет

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Екатерина Климова в стиле Монро затмила Анджелину Джоли
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс0
Витязь0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард0
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь0
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Слован
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
4.11
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари ФлэймзОТ2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз0
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс5
Даллас Старз2
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Фигурист РФ - лидер после короткой программы на Гран-при Китая
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
16:03 (мск), источник: Р-Спорт

Путин обещал помочь с базой по хайдайвингу в Крыму, но сам прыгать не будет

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку проекту создания в Крыму учебной базы по прыжкам в воду с экстремально большой высоты, но сам от такого ныряния воздержится.

Источник: AP 2017

В ходе общения участники форума «Сообщество», авторы проекта «Круглогодичные спортивно-туристические мероприятия в республике Крым» рассказали президенту о соревнованиях по прыжкам в воду с большой высоты. Он сообщили российскому лидеру об идее создания первой в мире стационарной базы по этому виду спорта в Крыму и открытой спортивной школы по этой дисциплине. Подходящих мест для подобного проекта в мире немного, но в Крыму такое есть — скала Дива.

Читайте также
Бронзовый дебют на мосту самоубийц

Собеседники российского лидера рассказали, как увидели на полуострове пожилую женщину с надписью «турист в Крыму уже инвестор». «Бабушку не заставляете прыгать — поинтересовался Путин.

«Конкретизируйте, «Бабушку не заставляете прыгать — спросил президент.

Идеологи проекта попросили у него административной поддержки, сообщив, что деньги на реализацию задуманного есть. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев рассказал со своей стороны, что проект — победитель конкурса ОП РФ, информация о нем передана в администрацию президента. «Мы доложили вчера Сергею Владиленовичу (первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — ред.)», — сказал Фадеев.

«Поддержим», — сказал Путин.

На приглашение посетить республику для ознакомления с работой проекта Путин ответил, что прыгать не будет. «Я с трех (метров — ред.) могу прыгнуть», — сказал президент.

Такая высота найдется, пообещали участники встречи.

Скандал за свой счёт: лыжное дело или очередная пощёчина российскому спорту
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Фигурист РФ - лидер после короткой программы на Гран-при Китая
«Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым
«Зенит»: Гостевой сектор стадиона в Тронхейме не был подготовлен
Игрок «Спартака» — в окончательном списке сборной Нидерландов
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь