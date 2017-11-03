Путин обещал помочь с базой по хайдайвингу в Крыму, но сам прыгать не будет

Источник: AP 2017

В ходе общения участники форума «Сообщество», авторы проекта «Круглогодичные спортивно-туристические мероприятия в республике Крым» рассказали президенту о соревнованиях по прыжкам в воду с большой высоты. Он сообщили российскому лидеру об идее создания первой в мире стационарной базы по этому виду спорта в Крыму и открытой спортивной школы по этой дисциплине. Подходящих мест для подобного проекта в мире немного, но в Крыму такое есть — скала Дива.

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Собеседники российского лидера рассказали, как увидели на полуострове пожилую женщину с надписью «турист в Крыму уже инвестор». «Бабушку не заставляете прыгать?» — поинтересовался Путин.

«Конкретизируйте, «Бабушку не заставляете прыгать?» — спросил президент.

Идеологи проекта попросили у него административной поддержки, сообщив, что деньги на реализацию задуманного есть. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев рассказал со своей стороны, что проект — победитель конкурса ОП РФ, информация о нем передана в администрацию президента. «Мы доложили вчера Сергею Владиленовичу (первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — ред.)», — сказал Фадеев.

«Поддержим», — сказал Путин.

На приглашение посетить республику для ознакомления с работой проекта Путин ответил, что прыгать не будет. «Я с трех (метров — ред.) могу прыгнуть», — сказал президент.