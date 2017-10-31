Белорусский дуэт прыгунов в воду завоевал бронзу на этапе Гран-при в Куала-Лумпуре

Источник: AP 2017

Наши спортсмены поднялись на третью ступень пьедестала в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, набрав в сумме 353,43 балла. Победу одержал дуэт атлетов из Республики Корея — 432,60, серебряная награда досталась малайзийским спортсменам — 364,26 балла.

Совсем немного до призового места не хватило белорусской прыгунье с трехметрового трамплина Елене Хамулькиной — она заняла пятое место.

Удача отвернулась и от одного из лидеров нашей сборной Вадима Каптура, который в прыжках с десятиметровой вышки показал седьмой результат.