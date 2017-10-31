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15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский дуэт прыгунов в воду завоевал бронзу на этапе Гран-при в Куала-Лумпуре

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дуэт прыгунов в воду Вадим Каптур и Артем Боровский завоевал бронзовую награду на этапе Гран-при в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Наши спортсмены поднялись на третью ступень пьедестала в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, набрав в сумме 353,43 балла. Победу одержал дуэт атлетов из Республики Корея — 432,60, серебряная награда досталась малайзийским спортсменам — 364,26 балла.

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Совсем немного до призового места не хватило белорусской прыгунье с трехметрового трамплина Елене Хамулькиной — она заняла пятое место.

Удача отвернулась и от одного из лидеров нашей сборной Вадима Каптура, который в прыжках с десятиметровой вышки показал седьмой результат.

Следующий этап Гран-при по прыжкам в воду пройдет 2—5 ноября в Сингапуре.

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