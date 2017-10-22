Мексиканец Хонатан Паредес стал победителем Мировой серии-2017 по хайдайвингу

Паредес выиграл чилийский этап серии, получив за свое выступление 403 балла ровно. Второе место занял чех Михал Навратил (373,15), третьим стал итальянец Алессандро Де Росе (343,10). Россиянин Никита Федотов показал на соревнованиях девятый результат (228,40).

Благодаря победе на этапе в Чили Паредес набрал 720 очков в общем зачете, обогнав на 10 очков шестикратного победителя Мировой серии британца Гэри Ханта (710) и стал победителем сезона. Третье место занял еще один британец Блэйк Олдридж (580).

Лучший из российских дайверов Федотов занял в общем зачете 12-е место (170 очков), Артем Сильченко оказался 14-м (70), а Игорь Семашко — 20-м (9).