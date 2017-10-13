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Павел Розенберг выступил консультантом сборной России на сборе в Сочи
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
Российская команда начала подготовку к сезону 2 октября в Сочи.
«Розенберг работал с командой в плане физподготовки, провел
«Это были отличные и очень продуктивные четыре дня со специалистом и просто хорошим человеком! Спасибо, за то, что приехал и поделился своим опытом. Каждый узнал для себя
Сам Розенберг в своем аккаунте в Instagram написал, что провел 20 часов тренировок со сборной России и два часа семинаров. «Техника, контроль и терпение. Спасибо спортсменам, они работали как в последний раз. Русский стиль — всё или ничего! Это был удивительный опыт», — отметил он.
Розенберг родился в украинской Виннице, но уехал в Германию, где его отец Борис Розенберг работает тренером.