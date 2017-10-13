Павел Розенберг выступил консультантом сборной России на сборе в Сочи

Российская команда начала подготовку к сезону 2 октября в Сочи.

«Розенберг работал с командой в плане физподготовки, провел мастер-классы, все остались довольны этим сотрудничеством, ребятам тренировки с ним понравились. Мы приглашали его в качестве консультанта», — сказала Моисеева по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Это были отличные и очень продуктивные четыре дня со специалистом и просто хорошим человеком! Спасибо, за то, что приехал и поделился своим опытом. Каждый узнал для себя что-то новое! Ждем встречи в дальнейшем!» — написала в своем аккаунте в социальной сети Instagram двукратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина.

Сам Розенберг в своем аккаунте в Instagram написал, что провел 20 часов тренировок со сборной России и два часа семинаров. «Техника, контроль и терпение. Спасибо спортсменам, они работали как в последний раз. Русский стиль — всё или ничего! Это был удивительный опыт», — отметил он.

Розенберг родился в украинской Виннице, но уехал в Германию, где его отец Борис Розенберг работает тренером.