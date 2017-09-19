Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в сезоне-2017/18 пройдет 4—6 мая

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Ранее в сентябре о том, что Казань вновь примет этап Мировой серии по прыжкам в воду агентству «Р-Спорт» сообщал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. В минувшем сезоне этап в Казани проходил с 31 марта по 2 апреля.

Мировая серия стартует этапом в Пекине 9—11 марта , далее этапы турнира примут Фудзи (Япония) — 15—17 марта , Монреаль (Канада) — 27—29 апреля и Казань.

В программе соревнований — мужские и женские одиночные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина и с вышки, а также смешанные синхронные прыжки с трехметрового трамплина и с вышки.

Общий призовой фонд серии составляет более 1,35 миллиона долларов.