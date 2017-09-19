Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в сезоне-2017/18 пройдет 4—6 мая
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт. Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в сезоне-2017/18 пройдет 4—6 мая, сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в сентябре о том, что Казань вновь примет этап Мировой серии по прыжкам в воду агентству «Р-Спорт» сообщал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. В минувшем сезоне этап в Казани проходил с 31 марта по 2 апреля.
Мировая серия стартует этапом в Пекине
В программе соревнований — мужские и женские одиночные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина и с вышки, а также смешанные синхронные прыжки с трехметрового трамплина и с вышки.
Общий призовой фонд серии составляет более 1,35 миллиона долларов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter