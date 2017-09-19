Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/31059556/
19 сентября 2017, 22:15 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в сезоне-2017/18 пройдет 4—6 мая

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в сезоне-2017/18 пройдет 4—6 мая, сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).

Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в сезоне-2017/18 пройдет 4—6 мая сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в сентябре о том, что Казань вновь примет этап Мировой серии по прыжкам в воду агентству «Р-Спорт» сообщал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. В минувшем сезоне этап в Казани проходил с 31 марта по 2 апреля.

Мировая серия стартует этапом в Пекине 9—11 марта, далее этапы турнира примут Фудзи (Япония) — 15—17 марта, Монреаль (Канада) — 27—29 апреля и Казань.

В программе соревнований — мужские и женские одиночные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина и с вышки, а также смешанные синхронные прыжки с трехметрового трамплина и с вышки.

Общий призовой фонд серии составляет более 1,35 миллиона долларов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Спортсмена, вступившегося за девушек, зарезал пьяный мужчина