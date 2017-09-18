Российский спортсмен преподнёс сюрприз в Боснии
Российский
клифф-дайвер 22-летний Никита Федотов неожиданно для всех занял третье место на боснийском этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving 2017, оставив позади многих именитых спортсменов.
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16 и 17 сентября в одном из красивейших городов Боснии и Герцеговины Мостаре лучшие
После первого дня соревнований, во время которого российский прыгун не показал
— Страшно всегда бывает, — сказал нам Никита в ответ на вопрос о том, как он справляется со страхом. — Надо переступить через себя, каждый раз как в первый раз. Главное — осознать в голове, куда ты идешь и зачем идешь. Если этого нет, то быть беде.
В итоге справиться с волнением у Никиты получилось, и в финале он исполнил еще один отличный прыжок, добавивший в его копилку необходимые для попадания в тройку призеров баллы. Сюрприз состоялся, и 22-летний дебютант соревнований, которому организаторы мировой серии предоставили wildcard, вопреки всем прогнозам занял третье место на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving 2017.
— Не ожидал, что буду третьим. Совсем не ожидал, — признался Никита Федотов после объявления результатов.
Этап в Мостаре оказался богат на неожиданности, причем не только приятные. Единоличный лидер женского зачета австралийка Рианна Иффланд, опережавшая свою ближайшую преследовательницу на 170 баллов, в первый день соревнований допустила ошибку при входе в воду и сильно повредила связки. На следующий день девушку принесли на берег на руках и, конечно же, ни о каком продолжении выступлений речи уже не шло.
На второй день случилось ЧП у мужчин — мексиканец Серхио Гузман не смог справится с не самым сложным прыжком и сильно ударился о воду лицом и грудью. Причем доставать его
Прыгать после таких происшествий непросто, и лучше всех справиться с волнение получилось у британца Гэрри Ханта, который стал триумфатором Мостара. У женщин лучшей стала американка Сесиль Карлтон.
Впереди — финал серии, который пройдет 21 октября в Чили. Именно там, в Лаго Ранко и определятся победители Red Bull Cliff Diving 2017.
Мировая серия Red Bull Cliff Diving 2017. 5 этап. Мостар (Босния и Герцеговина), 16 сентября 2017 г.
Мужчины
1. Гэри Хант (Великобритания) — 400.90 очков.
2. Стивен ЛоБуэ (США) — 393.85.
3. Никита ФЕДОТОВ (Россия) — 376.25.
4. Крис Коланус (Польша) — 376.10.
5. Алессандро де Розе (Италия) — 364.10.
6. Джонатан Паредес (Мексика) — 363.30.
7. Михал Навратил (Чехия) — 356.30.
8. Серджио Гузман (Мексика) — 268.30.
9. Мигель Гарсия (Колумбия) — 254.80.
10. Блейк Олдридж (Великобритания) — 234.70.
Положение после 5 этапов
1. Гэри Хант (Великобритания) — 660 очков.
2. Джонатан Паредес (Мексика) — 520.
3. Блейк Олдридж (Великобритания) — 510.
4. Дэйвид Колтари (США) — 430.
5. Энди Джонс (США) — 418.
6. Алессандро де Розе (Италия) — 400.
7. Ордандо Дюк (Колумбия) — 398.
8. Стивен ЛоБуэ (США) — 390.
9. Крис Коланус (Польша) — 299.
10. Михал Навратил (Чехия) — 260.
…
12. Никита ФЕДОТОВ (Россия) — 130.
Женщины
1. Сесилия Карлтон (США) — 316.40 очков.
2. Хелена Мертен (Австралия) — 314.30.
3. Анна Бадер (Германия) — 280.50.
4. Адриана Хименес (Мексика) — 275.50.
5. Джинджер Хьюбер (США) — 267.20.
6. Яна Нестерова (Беларусь) — 247.25.
7. Элеанор Таунсенд Смарт (США) — 114.40.
Положение после 5 этапов
1. Рианна Иффланд (Австралия) — 690 очков.
2. Адриана Хименес (Мексика) — 630.
3. Хелена Мертен (Австралия) — 610.
4. Джинджер Хьюбер (США) — 520.
5. Сесилия Карлтон (США) — 440.
6. Анна Бадер (Германия) — 390.
7. Тара
8. Яна Нестерова (Беларусь) — 230.
9. Элеанор Таунсенд Смарт (США) — 210.
10. Жаки Валенте (Бразилия) — 160.
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