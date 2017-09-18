Российский спортсмен преподнёс сюрприз в Боснии

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16 и 17 сентября в одном из красивейших городов Боснии и Герцеговины Мостаре лучшие клифф-дайверы мира устроили зрелищное шоу для зрителей, собравшихся по обоим берегам реки Неретвы. Платформа для прыжков была установлена на живописном Старом мосту, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на 27-метровой высоте.

После первого дня соревнований, во время которого российский прыгун не показал каких-либо выдающихся результатов, специалисты в один голос утверждали, что попадание в финал, куда выходили восемь сильнейших спортсменов, было бы для Никиты большой удачей. Федотов опроверг их прогнозы, выполнив отличный по представлению и технике исполнения прыжок, заработав высокие оценки и даже на какое-то время став лидером соревнований. По словам самого спортсмена, больше всего он волновался именно из-за этого нового прыжка со стойки на руках, который он впервые исполнил именно здесь.

Никита Федотов после прыжка

— Страшно всегда бывает, — сказал нам Никита в ответ на вопрос о том, как он справляется со страхом. — Надо переступить через себя, каждый раз как в первый раз. Главное — осознать в голове, куда ты идешь и зачем идешь. Если этого нет, то быть беде.

В итоге справиться с волнением у Никиты получилось, и в финале он исполнил еще один отличный прыжок, добавивший в его копилку необходимые для попадания в тройку призеров баллы. Сюрприз состоялся, и 22-летний дебютант соревнований, которому организаторы мировой серии предоставили wildcard, вопреки всем прогнозам занял третье место на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving 2017.

— Не ожидал, что буду третьим. Совсем не ожидал, — признался Никита Федотов после объявления результатов.

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Этап в Мостаре оказался богат на неожиданности, причем не только приятные. Единоличный лидер женского зачета австралийка Рианна Иффланд, опережавшая свою ближайшую преследовательницу на 170 баллов, в первый день соревнований допустила ошибку при входе в воду и сильно повредила связки. На следующий день девушку принесли на берег на руках и, конечно же, ни о каком продолжении выступлений речи уже не шло.

На второй день случилось ЧП у мужчин — мексиканец Серхио Гузман не смог справится с не самым сложным прыжком и сильно ударился о воду лицом и грудью. Причем доставать его из-под воды пришлось водолазам, дежурившим под вышкой. Стоит добавить, что к моменту входа в воду спортсмены достигают скорости в 80 км/ч и нетрудно представить, насколько серьезную травму можно получить в таком случае. Но, к счастью, все обошлось и позже сообщили, что спортсмен чувствует себя нормально.

Прыгать после таких происшествий непросто, и лучше всех справиться с волнение получилось у британца Гэрри Ханта, который стал триумфатором Мостара. У женщин лучшей стала американка Сесиль Карлтон.

Впереди — финал серии, который пройдет 21 октября в Чили. Именно там, в Лаго Ранко и определятся победители Red Bull Cliff Diving 2017.

Победители Гэрри Хант и Сесиль Карлтон

Мировая серия Red Bull Cliff Diving 2017. 5 этап. Мостар (Босния и Герцеговина), 16 сентября 2017 г.

Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) — 400.90 очков.

2. Стивен ЛоБуэ (США) — 393.85.

3. Никита ФЕДОТОВ (Россия) — 376.25.

4. Крис Коланус (Польша) — 376.10.

5. Алессандро де Розе (Италия) — 364.10.

6. Джонатан Паредес (Мексика) — 363.30.

7. Михал Навратил (Чехия) — 356.30.

8. Серджио Гузман (Мексика) — 268.30.

9. Мигель Гарсия (Колумбия) — 254.80.

10. Блейк Олдридж (Великобритания) — 234.70.

Положение после 5 этапов

1. Гэри Хант (Великобритания) — 660 очков.

2. Джонатан Паредес (Мексика) — 520.

3. Блейк Олдридж (Великобритания) — 510.

4. Дэйвид Колтари (США) — 430.

5. Энди Джонс (США) — 418.

6. Алессандро де Розе (Италия) — 400.

7. Ордандо Дюк (Колумбия) — 398.

8. Стивен ЛоБуэ (США) — 390.

9. Крис Коланус (Польша) — 299.

10. Михал Навратил (Чехия) — 260.

…

12. Никита ФЕДОТОВ (Россия) — 130.

Женщины

1. Сесилия Карлтон (США) — 316.40 очков.

2. Хелена Мертен (Австралия) — 314.30.

3. Анна Бадер (Германия) — 280.50.

4. Адриана Хименес (Мексика) — 275.50.

5. Джинджер Хьюбер (США) — 267.20.

6. Яна Нестерова (Беларусь) — 247.25.

7. Элеанор Таунсенд Смарт (США) — 114.40.

Положение после 5 этапов

1. Рианна Иффланд (Австралия) — 690 очков.

2. Адриана Хименес (Мексика) — 630.

3. Хелена Мертен (Австралия) — 610.

4. Джинджер Хьюбер (США) — 520.

5. Сесилия Карлтон (США) — 440.

6. Анна Бадер (Германия) — 390.

7. Тара Хайер-Тиар (США) — 270.

8. Яна Нестерова (Беларусь) — 230.

9. Элеанор Таунсенд Смарт (США) — 210.

10. Жаки Валенте (Бразилия) — 160.