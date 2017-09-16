Бронзовый дебют на мосту самоубийц
Дебютант серии Red Bull Cliff Diving Никита Федотов завершил выступления в Мостаре сенсацией — он стал третьим и, возможно, будет приглашен теперь и на финал в Чили.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победителем мужского турнира стал англичанин Гэри Хант, у женщин лучший результат у 36-летней американки Сесиль Карлтон.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Мостара.
Попасть в число регулярных участников Red Bull Cliff Diving — уже удача. Обычно этому предшествует некое показательное мероприятие: прыгуны приезжают на тот или иной этап за свои или за спонсорские деньги и во время
РАБОТА ДЛЯ ВОДОЛАЗОВ.
В таком предварительном просмотре есть еще одна весьма полезная сторона (назвать ее позитивной не поворачивается язык). Новички, приехав на турнир, имеют прекрасную возможность увидеть собственными глазами не только
Таких «издержек» в Мостаре оказалось две — слишком много для одного этапа. Сначала тяжело травмировалась австралийка Рианна Иффланд, которая мало того, что уверенно шла в лидерах Мировой серии, но и выиграла июльский чемпионат мира в Будапеште. Прекрасно выполнив прыжок, девушка всего лишь недостаточно напрягла ноги при входе в воду. Сам вход был четким и уверенным, на берегу успели даже обменяться краткими комментариями: мол, сразу видно — лидер. Рианну же просто разорвало в воде: колени так сильно вывернуло в стороны, что на обеих ногах полетели связки. Травмы оказались настолько серьезными, что на следующий день девушку принесли на берег на руках. И усалили в первых рядах «спортивного» пятачка, обложив подушками, словно раненного бойца.
А следом случилось еще одно ЧП: выполняя не самый сложный прыжок, мексиканец Серхио Гузман ударился лицом и грудью о поверхность воды.
На поверхность спортсмен не выплыл — его вытаскивали водолазы и довольно долго приводили в чувство возле берега. Самое неприятное, что произошло это в ходе финальной стадии соревнований, и у тех, кто должен был прыгать следом, не было никакой возможности хоть немного перевести дух и прийти в себя от увиденного.
В том числе у Никиты Федотова. Для воронежского спортсмена успехом стало уже то, что он отобрался в финал. Как признался он сам, даже не подозревал, что идет в лидерах — не смотрел на табло. Тем более что после прыжка Гузмана всю финальную группу тряхануло изрядно.
КОМИЧЕСКИЙ АРТИСТ.
— Я очень волновался по поводу своего нового прыжка, — сказал Федотов. — Даже не
— Что испытывает спортсмен, стоя на краю вышки вниз головой и глядя вниз?
— Когда прыгаешь с десятиметровой вышки со стойки на руках, по этому поводу даже не заморачиваешься. А тут ветер,
— В какой момент вы поняли, что можете быть в призерах?
— Единственное, что я понимал, когда выполнил заключительный винтовой прыжок, что я очень неплохо его сделал. Уже потом мне начали говорить, что я иду первым, и что ниже третьего места уже не опущусь.
— Вы видели, как ударился мексиканец?
— Да, и был в шоке: Серхио никогда вообще не ошибался в этом прыжке, всегда «попадал». Видимо, он просто «пропустил» воду в
— Вы ведь постоянно работаете в шоу
— Да. Попал в этот бизнес достаточно случайно: когда в 16 лет заканчивал тренироваться в бассейне, попросил знакомого помочь с трудоустройством. Вот мне и дали контакты. Дальше связывался с людьми сам, осваивал навыки комического артиста — зритель ведь любит, чтобы с ним игрались. Первый год прыгал с 15-метровой высоты, потом поднялся на 23.
— В 16 лет многие только начинают карьеру, а вы закончили. Почему?
— Наверное просто не хватало собранности и дисциплины — я понял, что особых высот не достигну. Тренировался я у своего дяди Николая Дрожжина (чемпион Европы 1985 года в прыжках с трамплина. — Прим. Е. В.), он со мной согласился.
— Те, кто прыгает в бассейне, обычно мечтают выиграть Олимпиаду. О чем мечтаете вы?
— Хотел бы закрепиться среди сильнейших. А там глядишь, хайдайвинг включат в олимпийскую программу. Я бы очень хотел
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter