Спорт или экстрим? 27 метров свободного полета

Если бы этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр, соревнования он только украсил бы. Потому что нет ничего более незыблемого в жизни, нежели стремление человечества пощекотать себе нервы. «Хлеба и зрелищ» — это про боснийский Мостар, где в эти выходные пройдет предпоследний этап известной серии Red Bull Cliff Diving. Про его крошечный забитый торговыми лавками и ресторанчиками старый центр, откуда открываются поистине роскошные виды на старый городской мост, соединяющий крепостные стены над ледяной в любое время года Неретвой.

«Мост самоубийц», назвали бы его в средние века и были бы правы: более жуткого и одновременно завораживающе красивого способа свести счеты с жизнью в Мостаре не найти. «Мост дайверов» — это про Мостар современный. Местные художники, тачающие на продажу пасторальные картинки с городскими видами, давно насобачились вписывать в свои пейзажи изображения парящих над водой фигурок. Плюс Мостар — городок сугубо туристический: зрители сентябрьскому турниру обеспечены в изобилии — хватило бы берегов. Про столики в ресторанах можно не упоминать — они забиты публикой с утра.

20 МЕТРОВ — ДЛЯ ЖЕНЩИН, 27 — ДЛЯ МУЖЧИН.

Новшество двух последних сезонов — женское представительство: девушки соревнуются в прыжках с 20-метровой высоты. Это, собственно, составляет высоту моста: в самой высокой его точке для мужчин-дайверов установлена семиметровая башенка-пристройка.

Извечный вопрос: является ли хайдайвинг спортом? И да, и нет. Если брать в среднем — это чистый экстрим, хотя и более сложный, чем прыжки с тарзанки: большинство дайверов ограничивают репертуар не самыми сложными для исполнения прыжками. Более того, чисто выполнить эти прыжки в обычном бассейне с десятиметровой вышки — задача для многих хайдайверов жутковатая и по большому счету непосильная: войти в воду вниз головой, погасив вход, гораздо сложнее, нежели относительно вертикально «приводниться» ногами вниз.

Пока хайдайвинг был сугубо камерным занятием для избранных, роль первого лица в нем безраздельно принадлежала колумбийцу Орландо Дюку. Статному, харизматичному, со смуглым волевым лицом, забранными в хвост черными как смоль длинными волосами и некоторым количеством шрамов на мускулистом теле. Добавьте к этому высоту 27 метров, сократите количество одежды на теле до узеньких плавок — и вот оно, оружие массового поражения, убивающее наповал всех дамочек от ясельного до пенсионного возраста. Да и не дамочек тоже.

Колумбиец выиграл на своем веку немало всевозможных турниров, но после того, как хайдайвинг был включен в 2013-м в программу чемпионатов мира по водным видам спорта, этот вид экстрима стал гораздо более привлекательным для «спортсменов», взвинтивших сложность прыжков на неподъемную для Дюка высоту.

Намерено беру слово «спортсмены» в кавычки, подразумевая не вид спортивной деятельности, а склад характера, который не просто толкает людей на то, чтобы испытать себя, но на то, чтобы во чтобы то ни стало выйти из любого поединка победителем. Как? В хайдайвинге на это ответ один: за счет умопомрачительной сложности.

ВРАЩЕНИЯ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Лидером на этом поле много лет считался англичанин Гэри Хант, непрерывно усложняющий набор своих произвольных прыжков. До недавнего прошлого именно ему принадлежал рекорд сложности: Хант первым в мире вставил в программу невероятную комбинацию — три оборота вперед с четырьмя с половиной винтами.

Но в этом сезоне выяснилось, что рекорд англичанина меркнет в сравнении с тем, что заявил в свою программу американец Стив Лобу: первый из его двух произвольных прыжков имел стоимость 5,1, второй — 5,4.

В хайдайвинге Ханта всегда уважали за то, что он изобретает все новые и новые комбинации вращений. Это невероятно сложно: чем больше оборотов прыгун выполняет в воздухе в горизонтальной и вертикальной плоскостях, тем более велик риск потерять в воздухе контроль над своими действиями. То есть подобная стратегия требует не только мужества, но и очень холодной головы. Лобу пошел чуть более примитивным путем: сначала он освоил с 27-метровой высоты пять оборотов вперед с полувинтом (полувинт в этом случае не усложняет, а, напротив, облегчает комбинацию, поскольку добавляется в самый последний момент и нужен исключительно для того, чтобы избежать «слепого» входа в воду), а потом, убедившись в том, что высоты для исполнения пяти оборотов ему хватает, выполнил тот же самый прыжок, но из задней стойки.

Риск тут тоже наличествует, но он другого рода: большое количество оборов требует более длительного времени вращения в воздухе, соответственно на подготовку ко входу в воду у прыгуна остается не так много времени. Остановить себя после стремительного вращения, оглядеться, найти воду и поставить вход — задача не из простых, поэтому вот уже который турнир подряд Лобу получает ничуть не меньшую долю восхищения, нежели Хант.

Парадокс, но шансов на победу не так много ни у того, ни у другого: когда соревнования проводятся в идеальных с точки зрения погоды и акватории условиях, это повышает требования к чистоте входа в воду. И преимущество нередко получают те, у кого прыжки попроще.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Мостара.