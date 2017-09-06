Власенко: Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду в сезоне-2017/18

За историю турнира российский этап проходил как в Казани, так и в Москве. В минувшем сезоне этап прошел в Казани с 31 марта по 2 апреля.

«В следующем сезоне в этом плане у нас ничего не меняется, примем этап Мировой серии, который пройдет в Казани. Что касается международных стартов по синхронному плаванию, тут, если и принимать решение по борьбе за право проведения соревнований, нужно обязательно, чтобы наша команда могла выступить, нужно обсуждать этот момент с (главным тренером сборной России) Татьяной Николаевной Покровской. Ведь не выступать на домашнем турнире — это было бы странно», — сказал Власенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Власенко также является президентом Федерации водного поло России и Федерации синхронного плавания России.