Власенко: Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду в сезоне-2017/18
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что Казань снова примет этап Мировой серии по этому виду спорта в сезоне-2017/18.
За историю турнира российский этап проходил как в Казани, так и в Москве. В минувшем сезоне этап прошел в Казани с 31 марта по 2 апреля.
«В следующем сезоне в этом плане у нас ничего не меняется, примем этап Мировой серии, который пройдет в Казани. Что касается международных стартов по синхронному плаванию, тут, если и принимать решение по борьбе за право проведения соревнований, нужно обязательно, чтобы наша команда могла выступить, нужно обсуждать этот момент с (главным тренером сборной России) Татьяной Николаевной Покровской. Ведь не выступать на домашнем турнире — это было бы странно», — сказал Власенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Власенко также является президентом Федерации водного поло России и Федерации синхронного плавания России.
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