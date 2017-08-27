Женская сборная России стала второй в командном зачете в прыжках в воду на Универсиаде

Победителем стала сборная КНДР, третье место заняла команда Японии.

Всего российские прыгуны в воду завоевали десять медалей на летней Универсиаде 2017 года. Ранее в воскресенье мужская сборная России стала победителем командного зачета в прыжках в воду.

Илья Захаров выиграл соревнования в прыжках с трехметрового трамплина, Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Захаров и Евгений Кузнецов стали чемпионами в прыжках с трехметрового трамплина. Серебро завоевали Кузнецов (3-метровый трамплин), Шлейхер и Юлия Тимошинина (10-метровая вышка). Бронзовыми призерами стали Кузнецов (метровый трамплин), Юлия Тихомирова и Тимошинина (10-метровая вышка), Мария Полякова и Елена Черных (3-метровый трамплин).

Теперь в активе сборной России 71 медаль — 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Японии (29−18−28), второй идет сборная Южной Кореи (26−18−25), третьей — команда Тайваня (17−22−16).

Универсиада завершится 30 августа.