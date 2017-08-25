Ранее в этом году Кузнецов и Захаров выиграли чемпионат мира в Будапеште в аналогичной дисциплине. Кроме того, Захаров завоевал на мировом первенстве бронзовую медаль в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.

Это 56-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Илья Захаров / Евгений Кузнецов (Россия) — 428,07.

2. Харам Ву / Еннам Ким (Южная Корея) — 417,93.

3. Габриэле Обер / Лоренцо Марсалья (Италия) — 387,12.