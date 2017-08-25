Кузнецов и Захаров — чемпионы Универсиады в синхронных прыжках с трамплина
Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали чемпионами летней Универсиады в Тайбэе в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина, набрав 428,07 балла.
Ранее в этом году Кузнецов и Захаров выиграли чемпионат мира в Будапеште в аналогичной дисциплине. Кроме того, Захаров завоевал на мировом первенстве бронзовую медаль в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.
Это 56-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых наград.
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Илья Захаров / Евгений Кузнецов (Россия) — 428,07.
2. Харам Ву / Еннам Ким (Южная Корея) — 417,93.
3. Габриэле Обер / Лоренцо Марсалья (Италия) — 387,12.
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