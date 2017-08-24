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24 августа 2017, 13:01 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Полякова и Черных выиграли бронзу Универсиады в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

ТАСС, 24 августа. Россиянки Мария Полякова и Елена Черных завоевали бронзовые медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

По сумме пяти прыжков россиянки набрали 270,30 балла. Первое место заняли мексиканки Аранта Чавес и Мелани Эрнандес (290,22), второе — южнокореянки Нами Ким и Суджи Ким (280,89).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 47 медалей — 10 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Новости Прыжков в воду

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