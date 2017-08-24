Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина
ТАСС, 24 августа. Олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров завоевал золотую медаль в прыжках воду с трехметрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе.
Захаров набрал 533,00 балла по итогам шести прыжков.
Серебро завоевал серебряный призер ОИ-2012 россиянин Евгений Кузнецов (500,75), бронзу — итальянец Джованни Точчи (489,40).
Захаров завоевал девятое золото для российской сборной на Универсиаде. Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 44 медали — девять золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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