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24 августа 2017, 11:24 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТАСС, 24 августа. Олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров завоевал золотую медаль в прыжках воду с трехметрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе.

Захаров набрал 533,00 балла по итогам шести прыжков.

Серебро завоевал серебряный призер ОИ-2012 россиянин Евгений Кузнецов (500,75), бронзу — итальянец Джованни Точчи (489,40).

Захаров завоевал девятое золото для российской сборной на Универсиаде. Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 44 медали — девять золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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