Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший всерьез раздумывает о том, чтобы поставить пять миллионов долларов на свою победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором в их поединке 26 августа.