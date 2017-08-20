Измайлов и Шлейхер принесли России первое золото на Универсиаде-2017
МОСКВА, 20 авг —
Р-Спорт. Россияне Роман Измайлов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Универсиаде в Тайбэе.
В финале в сумме Измайлов и Шлейхер набрали 411,99 балла. Серебро досталось северокорейскому дуэту Хён Ил Мён/Ри Хён Джу (410,70). Тройку призеров замкнули южнокорейцы Ву Харам/Ким Йоннам (391,26).
Для России это золото стало первым на Универсиаде в Тайбэе, которая официально стартовала в субботу.
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