Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30657453/
11 августа 2017, 15:59 | Водные: Прыжки в воду | Lenta.Ru

Россиянка стала двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду в категории Masters

Россиянка Елена Смирнова завоевала две золотые медали в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в категории Masters. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спортсменка стала первой на метровом и трехметровом трамплинах.

«Не думала, что буду первой, но очень старалась. Год тренировок. Два дня напряженных соревнований. Очень достойные соперники», — написала Смирнова в своем аккаунте в Facebook.

В прошлом году на Европейском чемпионате по водным видам спорта среди профессионалов и любителей разных возрастных категорий LEN EUROPEAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS 2016 в Лондоне Смирнова также завоевала две золотые медали (трамплин 1 и 3 метра), набрав рекордное количество баллов в данной дисциплине — 260,15.

Спортсменка с 2001 года возглавляет фонд «Созидание». Организация оказывает помощь детским домам, домам ребенка, приютам и интернатам, больницам, а также детям и взрослым, находящимся на лечении в клиниках. Также фонд поддерживает на постоянной основе малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи с усыновленными детьми, семьи, где детей воспитывают дедушки и бабушки, семьи с детьми-инвалидами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Специальный микст-дуэт может появиться в сборной России по прыжкам в воду

Специальный микст-дуэт может появиться в сборной России по прыжкам в воду

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам в воду может создать специальный микст-дуэт, который будет целенаправленно готовиться к главным стартам сезона, пока полноценной подготовки к этим соревнованиям в команде не ведется. Об этом на пресс-конференции заявила главный тренер сборной Светлана Моисеева.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса