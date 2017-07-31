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31 июля 2017, 14:25 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Специальный микст-дуэт может появиться в сборной России по прыжкам в воду

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам в воду может создать специальный микст-дуэт, который будет целенаправленно готовиться к главным стартам сезона, пока полноценной подготовки к этим соревнованиям в команде не ведется. Об этом на пресс-конференции заявила главный тренер сборной Светлана Моисеева.

Предполагается что этот дуэт будет целенаправленно готовиться к главным стартам сезона. Увеличить
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Российские прыгуны в воду на чемпионате мира в Будапеште завоевали пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. В соревнованиях микст- дуэтов спортсмены за награды побороться не смогли.

«Возможно, мы пока не очень серьезно относимся к этим стартам. У нас специально спортсмены не занимаются микстами, пока пары мы составляем из тех, кто есть в команде. Поэтому мы подумаем над тем, чтобы, как и в синхронном плавании, выбрать спортсменов, которые будут готовиться к соревнованиям микст-дуэтов», — сказала Моисеева.

«Сейчас результат оставляет желать лучшего. С этого года сделаем акцент, поскольку это тоже медаль, которая разыгрывается на чемпионатах мира», — отметила она.
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