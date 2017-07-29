Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30528610/
29 июля 2017, 15:36 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Австралийка Иффланд стала чемпионкой мира в хайдайвинге

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Австралийка Рианна Иффланд завоевала золотую медаль в хайдайвинге в прыжках с 20-метровой платформы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Она показала результат 320,70 балла.

Второе место заняла мексиканка Адриана Хименес. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место заняла мексиканка Адриана Хименес (308,90). Третьей стала Яна Нестерова из Белоруссии (303,95).

Одним из судей финальных соревнований был двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в прыжках в воду Дмитрий Саутин.

Для команды Австралии золотая медаль стала второй на турнире. Возглавляет общий медальный зачет сборная Китая (12 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых). На втором месте идет команда США (11−12−8), на третьем — сборная России (11−4−6).

Чемпионат мира завершится 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Еще 7 новостей  Все новости

Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдем

Блатт надеется вернуться в НБА в качестве главного тренера в 2018 году

Казань или Сочи могут принять Всемирные игры 2025 года

Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдем

Блатт надеется вернуться в НБА в качестве главного тренера в 2018 году