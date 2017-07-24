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24 июля 2017, 12:52 | Водные: Прыжки в воду | Вести - Воронеж

Воронежский хайдайвер Артём Сильченко стал восьмым на этапе мировой серии в Италии

Спортсмен прыгнул с 27-метровой скалы.

Воронежский хайдайвер Артём Сильченко занял 8 место из 14 на третьем этапе мировой серии по прыжкам в воду с экстремальных высот, сообщается на сайте Red Bull Cliff Diving. Соревнования прошли в Полиньяно-а-Маре (Италия) в воскресенье, 23 июля.

Участники прыгали с 27-метровой скалы в Адриатическое море. Первое место на этапе мировой серии занял Алессандро Де Роуз из Италии, второе — Дэвид Колтури из США. Третье место досталось американцу Энди Джонсу. В зачете по итогам трёх этапов чемпионата Артем Сильченко поднялся на одну строчку вверх и занял 13 место из 19.

Четвертый этап мировой серии пройдет в Техасе (США) 3 сентября.

Напомним, на первом этапе мировой серии на острове Инишмор в Ирландии Артём Сильченко стал двенадцатым. Тогда спортсмен признался, что допустил ошибки. На втором этапе, который прошел на Азорских островах в Португалии, Сильченко также занял 12 место.
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