Захаров вышел из пике. Олимпийский чемпион Лондона забыл о неудаче в Рио
Главным героем завершившегося в субботу прыжкового турнира в российской сборной стал олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров, завоевавший в Будапеште золотую медаль в синхроне с Евгением Кузнецовым и бронзу в индивидуальном финале.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Незадолго до начала чемпионата мира я разговаривала на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое» с Татьяной Коробко — тренером, сделавшим Илью Захарова олимпийским чемпионом Лондона. Спросила ее о том, насколько сложно было убедить Илью продолжать карьеру после сокрушительной неудачи в
— Илья действительно думал об этом. Хотя у меня не было ни малейших сомнений в том, что нужно продолжать прыгать. Захаров — все еще молодой спортсмен, с головой у него все в порядке, да и с прыжками тоже. После Игр в Лондоне, где Илья стал чемпионом, я сознательно отпустила вожжи: надо было дать спортсмену как следует отдохнуть. Это было изначально обговорено и с главным тренером команды, и с президентом федерации прыжков в воду.
— Судя по тому, как развивались события, они выслушали вас, и сделали
— Ну, примерно так и было. Мы выступили и выиграли две золотые медали на чемпионате Европы в Ростоке, хотя не планировали этого, затем на ряде турниров Мировой серии и сдулись — на Универсиаде в Казани.
— И сезон пошел коту под хвост?
— Все пошло коту под хвост. Потому что я поняла, что перестала, как тренер, контролировать ситуацию.
— Для вас было объяснимо то, что произошло с Захаровым в Рио?
— Ожидаемо, если честно…
НЕ ХОЧУ ВСПОМИНАТЬ О РИО.
Вплоть до отъезда на чемпионат мира в Будапешт Захаров наотрез отказывался от каких бы то ни было интервью. А в Будапеште сказал:
— После Игр в Рио мной был проведен анализ всего случившегося. Я знал, что и как мне нужно делать. Никакого чуда на самом деле не произошло: мы с тренером просто работали. Шли по четко намеченному плану, я постоянно следил за весом, поскольку в нашем виде спорта роковую роль способны сыграть даже лишние 500 грамм, много подкачивался, много работал над чистотой прыжков.
— Как близки вы были к тому, чтобы завершить карьеру после Игр?
— В одном шаге. То, что случилось на Играх, вообще никак не входило в мои планы. Да, были определенные проблемы в подготовке, но даже заключительная тренировка перед первым выступлением была хорошей. Все прыжки, все попытки получались идеально. Я понимал, что, если буду так прыгать в соревнованиях, это стопроцентно медальное выступление. А получилось… Тьфу, не хочу даже вспоминать об этом. Не знаю, почему так произошло. Перегорел? Со мной вообще никогда такого не случалось — нет такого слова в моем лексиконе.
— Со стороны было хорошо заметно, насколько нервная обстановка сложилась в вашей сборной в олимпийский год. Вы, полагаю, чувствовали это еще острее.
— Было такое. Не знаю даже, какое слово подобрать тому состоянию, как описать все, что происходило внутри команды.
— Почему же вы до последнего стояли на стороне главного тренера, несмотря на его открытый конфликт с вашим наставником Татьяной Коробко?
— Я не стоял ни на чьей стороне. Напротив, совершенно сознательно старался от всего абстрагироваться, от всей этой ереси. Но команды в общепринятом смысле этого слова у нас, конечно же, не было. Татьяне Валерьевне я сразу сказал: не хочу находить себе врагов в окружающих меня людях, именно поэтому не стану никого поддерживать или против
— Наиболее странным для меня во всей предолимпийской истерии было ваше сотрудничество с так называемым психологом команды, которого вся команда за глаза называла шаманом. Зачем вам это было нужно?
— Не было нужно вообще. Я ходил на сеансы только с одной целью: чтобы не вступать в конфликт с главным тренером. Ничего нового мне та работа не приносила: абсолютно все, что он нам говорил, я знал и раньше — читал соответствующие книжки.
— Вас до такой степени интересовала тема психологии?
— Конечно. Мне хотелось понимать все нюансы собственного состояния. Вот я и устраивал себе своеобразный ликбез для того, чтобы развивать мозг, учиться управлять собой, правильно общаться с людьми — и так далее.
МЫ САМИ КАК БЫ УТОПТАЛИ СЕБЯ В ГРЯЗЬ.
«Гены пальцем не размажешь», — сказала мне
— Илья никогда не был дураком. Но упрямства и хитрости у него не занимать.
— Ваши отношения сейчас восстановились?
— Они никогда и не были штыковыми. Я давно поняла: если Илья с
Для меня на самом деле это не столь важно. Главное, что у Ильи изменилось отношение к работе — я это вижу. Если раньше ему
— От кого в вашей творческой связке обычно идет инициатива попробовать
— Я, конечно, предлагаю
— Варианты можно озвучить?
— До Ильи я постоянно довожу одну и ту же мысль: в Лондоне он как бы являлся в прыжках в воду законодателем мировой моды. Для того, чтобы оставаться им сейчас, в программе должна быть
У МЕНЯ БАНАЛЬНО НЕТ ПАРТНЕРШИ ДЛЯ МИКСТА.
На
— Как думаете, к Олимпийским играм в Токио сложность прыжков вырастет?
— Наверняка.
— Что вы намерены противопоставлять этому процессу?
— У меня на примете есть два прыжка, которые я мог бы выполнить. Это три с половиной оборота вперед с винтом, причем винт я хочу попробовать делать не в третьем сальто, как делает на вышке Томас Дэйли, а в первом. Коэффициент этого прыжка на трамплине 3,7, если поставить его вместо «двух винтов», которые я исполняю сейчас, можно поднять сложность на 0,3. Второй свой винтовой прыжок — два с половиной оборота вперед с тремя винтами и коэффициентом 3,9 я делаю достаточно уверенно, хотя в финале немного «проскочил» доску. Так было жалко…
— У меня сложилось впечатление, что вы просто перестраховались и не стали отталкиваться в полную силу.
— Потому и перестраховался, что проскочил. Можно было улететь с доски вперед, потерять амплитуду и вообще не справиться с вращениями. В полуфинале и в предварительных соревнованиях я справился с этим прыжком гораздо лучше. Особенно в полуфинале, где набрал за три винта 87,75.
Второй элемент, который хотелось бы попробовать сделать — полтора авербах (полтора оборота назад из передней стойки. — Прим. «СЭ») с тремя с половиной винтами. Очень мне нравится этот прыжок, очень красиво выглядит. Когда был помоложе, я достаточно легко выполнял с метрового трамплина 2,5 винта авербах, так что, думаю, добавить еще один винт не будет проблемой. Понятно, что я не могу поставить в программу три винтовых прыжка, но у меня по крайней мере будет выбор.
— Почему, кстати, вы не выступаете на чемпионатах мира и Европы на однометровой высоте?
— Да
— В рамках чемпионата мира это, тем не менее, полновесная медаль.
— Все равно нет. Не хочу. Вот Team Event мне нравится.
— Неожиданное заявление. И чем же?
— Тем, что это командное соревнование, в котором задействованы все снаряды.
— Вы же отказались от прыжков с десятиметровой вышки по состоянию здоровья сразу после лондонской Олимпиады, если я ничего не путаю.
— Ну
— Тогда не понимаю: вы, в отличие от Кузнецова, приехали в Будапешт в прекрасной спортивной форме. Но в Team Event соревновался он, а не вы. Почему?
— Так было решено изначально. Кузнецов привык выступать с Юлей Тимошининой, им комфортно выступать вместе, они хотели соревноваться в этом виде в Будапеште, поэтому их и заявили. У меня банально нет партнерши.
— Впору вешать объявление в соцсетях: «Олимпийский чемпион и чемпион мира ищет партнершу для совместного похода за золотом».
— Боюсь, меня могут неправильно понять. Но хотел бы, да. В Team Event можно экспериментировать с расстановкой прыжков, подбирать их под соперников, а мне всегда это нравилось.
— Это дает
— Ну вот, смотрите, что мы с Кузнецовым сделали в синхроне: первоначальная идея была в том, чтобы начать отличаться от остальных. Я предложил расставить элементы так, чтобы обратить на себя внимание уже в обязательной части. Мы поставили первым прыжком полтора оборота вперед с винтом, чего не делает никто из соперников:
Еще я заметил, что судьи перестали оценивать наш первый произвольный прыжок — три с половиной оборота вперед из задней стойки. Как бы хорошо и синхронно мы его ни выполнили, оценка остается в одних и тех же пределах: 7,5 — 8. А три с половиной оборота назад, с которыми мы в
Вот я и задумался о том, что мы, похоже, просто приелись судьям своей стандартной расстановкой. У арбитров ведь тоже в этом отношении «замыливается» глаз. Переносить в первую половину программы заключительный и достаточно сложный прыжок 4,5 оборота вперед было нельзя: это наш основной козырь. Тогда мы решили поменять местами первые три прыжка произвольной программы. А убили двух зайцев: второй обязательный прыжок второго класса стал как бы разминочным для первого произвольного — трех с половиной оборотов назад. Появилась возможность проверить отталкивание, уход с доски. В общем, мне снова стало интересно соревноваться.
— Не помню, когда в последний раз в вашем голосе звучало столько азарта.
— Так это же реально захватывает — все, о чем я сейчас рассказываю. Если не искать скрытых резервов в собственной профессии, зачем тогда вообще продолжать прыгать?
— Тренер вашего партнера по синхронным прыжкам Евгения Кузнецова сказала мне перед чемпионатом мира, что не знает, будет ли продолжать работу. Из чего я сделала вывод, что сам Кузнецов до сих пор не определился со своим будущем. Вы обсуждали с ним это?
— Победа на чемпионате мира — хороший момент, чтобы принять
— А когда вы сами подумывали о том, чтобы уйти из спорта после Олимпиады, ставили партнера в известность?
— Конечно. У Кузнецова таких намерений не было, но если бы я действительно захотел уйти, меня не удержало бы ничто.
— Ваш нынешний главный тренер Светлана Моисеева рассказывала, что поначалу многие приняли в штыки предлагаемые ей изменения в общефизической подготовке.
— Я наоборот очень рад, что сейчас все это входит в общий тренировочный режим. Сам с детства приучен делать и зарядку, хотя ненавижу рано вставать, и работать в тренажерном зале. Мой личный тренер постоянно заставляла меня заниматься подкачкой в зале, где бы мы ни находились. То есть такой режим для меня абсолютно комфортен. Более того, я жил в этом режиме вплоть до Игр в Лондоне. Это потом в сборной пошла тенденция на то, чтобы уйти от работы в зале, свести ее к совсем примитивному уровню. В 2015-м мы с тренером к этому вернулись, но в олимпийском году в сборной все снова было пущено на самотек. Поэтому я сейчас больше всего рад тому, что атмосфера в команде стала предельно рабочей и очень комфортной. Понятно, что есть моменты, когда мы с тренерами спорим, не соглашаемся. Но это не влечет за собой конфликты.
— А как же старое и незыблемое правило, что тренер всегда прав?
— Ну, я бы с этим не согласился. Мы с Татьяной Валерьевной постоянно друг у друга учимся и благодаря этому растем. Я в своем деле, она в своем. Эта взаимосвязь — великое дело. Во всяком случае
— Как реагируете, когда тренер допускает в своей работе
— Никак не реагирую. Мы просто вместе работаем над тем, чтобы эту ошибку исправить. А обижаться на тренера… Не он же прыгает в воду?
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Будапешта.
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