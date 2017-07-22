Сборная России стала второй в медальном зачете в прыжках в воду на ЧМ в Будапеште

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Российские прыгуны в воду завоевали в Будапеште 5 медалей — 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые. Илья Захаров и Евгений Кузнецов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, серебро у Надежды Бажиной (метровый трамплин) и дуэта Александр Бондарь/Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки), бронзу взяли Захаров (трехметровый трамплин) и Бажина/Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина).

Первыми в медальном зачете стали китайцы (8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые), команда Великобритании (1, 2, 0) — третья.