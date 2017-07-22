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22 июля 2017, 20:17 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Сборная России стала второй в медальном зачете в прыжках в воду на ЧМ в Будапеште

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Сборная России заняла второе место в медальном зачете в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Надежда Бажина и Кристина Ильиных (Россия) перед началом финальных соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Увеличить
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Российские прыгуны в воду завоевали в Будапеште 5 медалей — 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые. Илья Захаров и Евгений Кузнецов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, серебро у Надежды Бажиной (метровый трамплин) и дуэта Александр Бондарь/Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки), бронзу взяли Захаров (трехметровый трамплин) и Бажина/Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина).

Первыми в медальном зачете стали китайцы (8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые), команда Великобритании (1, 2, 0) — третья.
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