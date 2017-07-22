Полякова и Молчанов — девятые в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте на ЧМ
Китайцы Ли Чжен и Ван Хан победили в смешанных синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Серебряные награды завоевали британцы, а бронзовые — канадцы. Россияне Мария Полякова и Илья Молчанов заняли итоговое девятое место.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Микст. Трамплин, 3 м
1. Ли Чжен/Ван Хан (Китай) — 323,70.
2. Грэйс Рид/Томас Дэли (Великобритания) — 308,04.
3. Дженнифер Абель / Франсуа
9. Мария Полякова/Илья Молчанов (Россия) — 270,63.
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