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22 июля 2017, 16:52 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Полякова и Молчанов — девятые в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте на ЧМ

Китайцы Ли Чжен и Ван Хан победили в смешанных синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Серебряные награды завоевали британцы, а бронзовые — канадцы. Россияне Мария Полякова и Илья Молчанов заняли итоговое девятое место.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Микст. Трамплин, 3 м

1. Ли Чжен/Ван Хан (Китай) — 323,70.
2. Грэйс Рид/Томас Дэли (Великобритания) — 308,04.
3. Дженнифер Абель / Франсуа Имбо-Дюлак (Канада) — 297,72…
9. Мария Полякова/Илья Молчанов (Россия) — 270,63.
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Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань выиграли ЧМ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань выиграли ЧМ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

БУДАПЕШТ, 22 июля. Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань завоевали золотую медаль в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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