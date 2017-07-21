Прыгуны пошли на новый виток сложности
В пятницу дебютант сборной России Александр Бондарь вышел в финал на десятиметровой вышке с абсолютно лучшим результатом. На трехметровом трамплине обе российские спортсменки попали в финал, чего не случалось с 2009 года, но остались без медалей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Суперсложные прыжки делают в нашем виде спорта либо очень умные и честолюбивые люди, либо идиоты», — сказал мне однажды американский тренер Хоби Биллингслей. Этим летом тренеру стукнуло 90 и он давно уже отошел от дел, а лет сорок назад, когда мы познакомились во время одного из американских турниров, Хоби был полон сил, имел кучу учеников в университете Индианы и развлекался тем, что сейчас называется хайдайвингом — прыгал в бассейн с металлической мачты, крайняя ступенька которой была приварена на высоте 30 метров от поверхности воды.
— Дураков я
С появлением в прыжках в воду китайцев, тема сложности стала более чем актуальна. Особенно когда китайцы набрали силу, заставили мир смириться со своим превосходством, а судьи по умолчанию принялись выставлять прыгунам Поднебесной заоблачные баллы. Обойти китайского прыгуна можно было либо чудом, что случается в спорте редко, либо при помощи выверенной стратегии. Для нее потенциальным соискателям золота и требовалась запредельная сложность программ. Точно так же обстоит дело и сейчас. Беда лишь в одном: в первых рядах тех, кто готов рисковать, как правило, стоят китайцы.
Массовый скачок сложности обычно происходит за пару лет до Олимпиады. В большей степени он касается тех, кто прыгает с вышки — только на этом снаряде спортсмены уже начали исполнять комбинации, стоимостью более четырех баллов. Одним из тех, кто первым преодолел планку, был мексиканец Иван Гарсия: несколько лет назад он первым выполнил на вышке 4,5 оборота вперед, но не из передней, а из задней стойки.
Почему вдруг я заговорила о сложности? Просто много раз убеждалась: стоит одному человеку выполнить
Несложно посчитать, к какой планке способны подобраться вышечники к следующим Играм, составляя программу из уже показанных
Успешно выполнить программу подобной сложности пока еще утопия — это требует слишком большого нервного напряжения. Но вот еще несколько цифр: реальная сумма коэффициентов обладателя наиболее сложной программы
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта
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