Россиянин Минибаев вышел в полуфинал в прыжках в воду с вышки на ЧМ в Будапеште
БУДАПЕШТ, 21 июл —
Р-Спорт. Россиянин Виктор Минибаев вышел в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В пятницу в квалификации Минибаев показал пятый результат — 466,30 балла. Первым стал китаец Чэнь Айсэнь — 553,50. Второе место занял другой представитель Китая Ян Цзянь (521,65), третье — британец Томас Дэйли (515,10).
Полуфинал в данном виде программы состоится позднее в пятницу, финал — в субботу.
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