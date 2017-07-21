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21 июля 2017, 15:06 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Россиянин Минибаев вышел в полуфинал в прыжках в воду с вышки на ЧМ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт. Россиянин Виктор Минибаев вышел в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В пятницу в квалификации Минибаев показал пятый результат — 466,30 балла. Первым стал китаец Чэнь Айсэнь — 553,50. Второе место занял другой представитель Китая Ян Цзянь (521,65), третье — британец Томас Дэйли (515,10).

Полуфинал в данном виде программы состоится позднее в пятницу, финал — в субботу.
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