Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь вышли в полуфинал соревнований в индивидуальных прыжках в воду с вышки. В квалификации Минибаев продемонстрировал пятый результат (466,30 балла), Бондарь стал 10-м (436,30).

Первое место в отборочных соревнованиях занял представитель Китая Чен Айшен (553,50).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля. Всего за 16 дней будут разыграны 75 комплектов медалей.