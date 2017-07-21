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21 июля 2017, 14:54 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь вышли в полуфинал соревнований в индивидуальных прыжках в воду с вышки. В квалификации Минибаев продемонстрировал пятый результат (466,30 балла), Бондарь стал 10-м (436,30).

Первое место в отборочных соревнованиях занял представитель Китая Чен Айшен (553,50).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля. Всего за 16 дней будут разыграны 75 комплектов медалей.
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