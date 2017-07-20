Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в воду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Будапеште Захаров также завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, в паре с Евгением Кузнецовым он стал первым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В четверг Захаров стал третьим в индивидуальных соревнованиях с трехметрового трамплина.

«Был в шаге от того, чтобы завершить с прыжками после Рио, очень не хотелось продолжать. Но произошла перезагрузка, я понял, что мне нравится прыгать в воду, заниматься этим видом спорта. Несмотря ни на что, я фанат этого дела. Появилось чувство, что хочется коллекционировать медали у себя на полке», — сказал 26-летний Захаров, отвечая на вопрос ТАСС.

«Но я знаю, чем бы занимался и без спорта. Кроме того, я человек спортивный, да и семья у меня спортивная, поэтому от спорта я бы не отказался. Мог бы и в MMA уйти», — добавил он.

Захаров прокомментировал предстоящий 26 августа в Лас-Вегасе бой по правилам бокса между ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.