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20 июля 2017, 22:36 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в воду

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду с трехметрового трамплина россиянин Илья Захаров стал бы бойцом смешанных единоборств (MMA), если бы после Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро решил завершить карьеру. Об этом он рассказал журналистам после завоевания бронзы чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

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В Будапеште Захаров также завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, в паре с Евгением Кузнецовым он стал первым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В четверг Захаров стал третьим в индивидуальных соревнованиях с трехметрового трамплина.

«Был в шаге от того, чтобы завершить с прыжками после Рио, очень не хотелось продолжать. Но произошла перезагрузка, я понял, что мне нравится прыгать в воду, заниматься этим видом спорта. Несмотря ни на что, я фанат этого дела. Появилось чувство, что хочется коллекционировать медали у себя на полке», — сказал 26-летний Захаров, отвечая на вопрос ТАСС.

«Но я знаю, чем бы занимался и без спорта. Кроме того, я человек спортивный, да и семья у меня спортивная, поэтому от спорта я бы не отказался. Мог бы и в MMA уйти», — добавил он.

Захаров прокомментировал предстоящий 26 августа в Лас-Вегасе бой по правилам бокса между ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.

«Я занимаюсь боксом, это мое второе хобби, — добавил он. — Поэтому ставлю на Мэйуэзера. При всем уважении к Макгрегору, который является моим любимым бойцом в MMA, работа руками — это работа руками. Я очень жду этого боя, мечтаю попасть в Лас-Вегас, но посмотрел на цены на билеты и… удивился».
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Прыгун в воду Захаров заявил, что мог завоевать золото ЧМ, но рад третьему месту

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российскому прыгуну в воду Илье Захарову было по силам завоевать золото чемпионата мира в прыжках с трехметрового трамплина, однако даже третье место он считает хорошим результатом. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.
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