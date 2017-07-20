Захаров выцарапал бронзу

В этот день все складывалось в пользу того, чтобы чемпионом мира на трехметровой высоте стал китайский спортсмен. Неважно, какой из двух: многоопытный олимпийский чемпион Цао Юань, или новичок китайской сборной Се Сыи. Первый набрал лучшую сумму баллов в полуфинале, второй оставил за собой всех соперников в предварительной части, а поскольку и там, и там, прыгуны исполняли одну и ту же произвольную программу, несложно было понять: оба китайца достаточно хороши для того, чтобы стать первыми.

Чемпион мира-2017 в прыжках с 3-метрового трамплина СЕ СЫИ. Reuters

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Из «остального» мира на роль потенциального чемпиона лучше других годились два спортсмена. Олимпийский чемпион Лондона в индивидуальных прыжках Илья Захаров и обладатель этого же титула в синхроне с трехметрового трамплина Джек Лоу. Правда на вопрос, в какой форме находится подопечный, главный тренер английской сборной Алексей Евангулов посетовал, что Джек до сих пор психологически не отправился после отъезда из Англии в Брисбен его личного тренера: мыкается от наставника к наставнику, но ни с кем толком не складываются отношения.

На стороне китайцев был, так называемый, административный ресурс. С тех пор, как в состав Международной федерации плавания вошла первая китайская олимпийская чемпионка Чжу Цихон, она начала стремительно обрастать влиянием, отыскивая все новые и новые рычаги и кнопки для того, чтобы управлять миром. По возможности — незаметно для коллег. Китаянка довольно быстро прошла путь от члена техкома до члена бюро ФИНА, и в этом качестве стала прыжковым «лиазоном» — человеком, которому по сути подчиняется вид спорта. В числе прочего Чжу Цихон ведала на всех соревнованиях назначением судей. Иногда эта обязанность перекладывалась на председателя прыжкового техкома Кати Сименс, но любое действие канадки даже на расстоянии строго отслеживалось прищуренным китайским взором.

В Будапеште Чжу Цихон с каждым днем выглядела все мрачнее и мрачнее: такого, чтобы на чемпионатах мира представители Поднебесной отдали «на сторону» три золотые медали, а в двух видах вообще не попали на пьедестал, не случалось ни разу. В ходе розыгрыша наград на женской вышке в среду дошло до того, что китаянка выходила на бортик после каждого прыжка ее соотечественниц и испепеляющим взором обводила судейскую панель, ожидая демонстрации оценок.

Китаянкам этот прием не помог: чемпионкой мира на вышке стала представительница Малайзии, украв у Китая четвертое золото. Вот такой закулисный бэкграунд оттенял в четверг мужской финал на трехметровом трамплине.

Евгений КУЗНЕЦОВ по сумме двух попыток уступал лидерам порядка двадцати баллов. AFP 2017

ПРОВЕРЕННАЯ СХЕМА

Свой путь к финалу Захаров и Кузнецов прошли с переменным успехом: в предварительной серии Илья стал вторым, Евгений — 12-м. В полуфинале спортсмены показали шестой и седьмой результаты с отставанием от лидера в полсотни баллов, но это по большому счету ни о чем не говорило: все равно в финале все начиналось с нуля.

Когда дело доходит до дележа медалей, в мужской компании не принято допускать ошибок. Поэтому уже после второго раунда приходилось констатировать, что из призовой гонки почти гарантированно выбыл Кузнецов — по сумме двух попыток он уступал лидерам порядка двадцати баллов. Захаров держался вторым, проигрывая Цао Юаню 4,7. Эта дистанция осталась неизменной и после третьего прыжка — с той лишь разницей, что лидирующего китайца на 0,25 обошел его соотечественник, и они оба оказались впереди Ильи.

Переломным стала четвертая попытка. Оценки Се Сыи оказались всего на балл-полтора выше, чем у Захарова, но с учетом более высокого коэффициента его преимущество сразу стало комфортным — выросло до двадцати баллов. На этой же стадии отвалился Цао Юань — завалил 3,5 оборота назад.

Илья ЗАХАРОВ. AFP 2017

Президент российской федерации прыжков Алексей Власенко сказал незадолго до начала прыжкового турнира, что в ФИНА не утихают разговоры о том, чтобы ограничить представительство от страны единственным участником, как это сделано в синхронном плавании. Это с одной стороны сделает более реальной борьбу с представителями Китая, что на руку лидерам, а с другой, позволит расширить географию финала, что полностью вписывается в политику Международной федерации. Увы, в четверг все происходило по много раз проверенной схеме: стоило одному китайцу допустить ошибку, на его место немедленно выдвинулся другой.

Ошибка на входе в воду, допущенная Захаровым в наиболее сложной винтовой комбинации, обошлась ему слишком дорого — он переместился за пределы первой тройки. Правильнее было бы сказать, что сам вход в воду Илья спасал, как мог, и в общем-то спас. Но начало прыжка оказалось слишком слабым — спортсмену просто не хватило скорости и высоты, чтобы должным образом выполнить все вращения. Впрочем, детали были уже не столь важны, как цифры: Се Сыи оторвался от олимпийского чемпиона на 41,2, немец Патрик Хаусдинг на 25,5, и в зоне досягаемости с преимуществом в 3,45 остался лишь Лоу. У него Захаров в заключительной попытке свою медаль и выцарапал.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.