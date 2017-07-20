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20 июля 2017, 18:28 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Россиянки Ильиных и Полякова вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова вышли в финал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Ильиных показала седьмой результат, набрав 311,90 балла. Полякова расположилась на 11-й строчке (294,60). Лучшей в квалификации стала двукратная олимпийская чемпионка китаянка Ши Тинмао (380,45). В решающую стадию соревнований вышли 12 спортсменок.

Финал в данной дисциплине пройдет 21 июля. Чемпионат мира завершится 30 июля.
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