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19 июля 2017, 15:12 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Россияне Кузнецов и Захаров вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров вышли в полуфинал в индивидуальных прыжках в воду с трехметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Захаров показал второй результат в квалификации Кузнецов — 12-й. Увеличить
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Захаров показал второй результат, набрав 502.30 балла. Кузнецов стал 12-м (423.85). Лучший результат в классификации показал китаец Се Сыи (512.90). В полуфинал выходят 18 лучших спортсменов.

Полуфиналы пройдут позднее в среду. Финал в данной дисциплине пройдет 20 июля.

Ранее Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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