Россияне Кузнецов и Захаров вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду

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Захаров показал второй результат, набрав 502.30 балла. Кузнецов стал 12-м (423.85). Лучший результат в классификации показал китаец Се Сыи (512.90). В полуфинал выходят 18 лучших спортсменов.

Полуфиналы пройдут позднее в среду. Финал в данной дисциплине пройдет 20 июля.

Ранее Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира завершится 30 июля.