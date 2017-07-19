Сильченко стал 12-м на Кубке Средиземноморья по хай-дайвингу

Чемпион Мировой серии — 2013, обладатель Кубка мира — 2015, бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 россиянин Артём Сильченко продемонстрировал 12-й результат. Победу одержал американец Энди Джонс. Вторым стал чех Михаил Навратил, третьим — американец Дэвид Колтури.

23 июля Сильченко выступит на третьем этапе Мировой серии в Полиньяно (Италия), а затем примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).