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19 июля 2017, 14:55 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Сильченко стал 12-м на Кубке Средиземноморья по хай-дайвингу

В Фуроре (Италия) прошёл традиционный Кубок Средиземноморья по хай-дайвингу.

Чемпион Мировой серии — 2013, обладатель Кубка мира — 2015, бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 россиянин Артём Сильченко продемонстрировал 12-й результат. Победу одержал американец Энди Джонс. Вторым стал чех Михаил Навратил, третьим — американец Дэвид Колтури.

23 июля Сильченко выступит на третьем этапе Мировой серии в Полиньяно (Италия), а затем примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
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