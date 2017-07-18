Трамплин на 10 метрах и честный риск: как разбудить прыжки

За четыре дня чемпионата мира российская сборная прыгунов в воду вдвое перекрыла собственный медальный план. Во вторник же в полной красе продемонстрировала, как умеет проигрывать. На десятиметровой вышке представительницы России не сумели отобраться даже в полуфинал, а в командном миксте остались одиннадцатыми.

Командные микст-финалы, одним из которых завершился вторник, в современной прыжковой программе некий нонсенс, если рассуждать с точки зрения спорта. Объясню почему: когда синхронная пара составлена из парня и девушки, сильный всегда вынужден подстраиваться под слабого, под его возможности. И это основательно опускает планку зрелища.

ПРОДАЖА СНЕГА ЭСКИМОСАМ.

Когда-то этот вид программы придумал бывший председатель прыжкового техкома, бывший прыгун в воду и обладатель олимпийской бронзы-1964, бывший хайдайвер и по совместительству пилот «Дельты» (а до этого — истребителя, воевавшего во Вьетнаме) Том Гампф. Потрясающе жизнерадостный дядька, знаменитый не только собственным послужным списком, но и тем, что способен «продать снег эскимосам». Произошло это в тот период, когда национальная Ассоциация студенческого спорта США NCAA приняла решение уделить особенное внимание развитию не только суперпопулярных в университетах американского футбола, бейсбола и хоккея, но и видов, где наряду с мужчинами могут быть представлены женщины.

Вот Том и изобрел еще одну прыжковую дисциплину. Затем он выставил предложение на рассмотрение техкома ФИНА, без труда убедил собравшихся в том, что подобные соревнования — и есть настоящее будущее прыжков в воду, и уже техком рекомендовал новинку членам бюро федерации, которые ее и утвердили. Предложение совпало с политикой Международного олимпийского комитета по расширению представительства женщин в большом спорте, ну, а то, что разрекламированный формат оказался на деле далеко не столь интересным, как пред сказывалось, уже Гампфа не волновало: он вышел на пенсию.

Зачем нужны новые виды в программе соревнований — понятно: каждая федерация старается застолбить за собой как можно больше комплектов наград и одновременно с этим как можно более расширить географию участников. Приводит это стремление к тому, что в протоколах начинают фигурировать совсем экзотические страны типа Гондураса или островов Зеленого Мыса, спортсмены которых приезжают на мировые первенства исключительно для того, чтобы принять участие в предварительных соревнованиях и не пройти в полуфинал.

Если вы никогда не смотрели предварительные соревнования прыгунов в воду — не начинайте. Это безумно скучно.

ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ.

Прыжки в воду существуют в программах Олимпиад более ста лет и за это время должны были (казалось) полностью изжить себя как зрелище. На деле же происходит обратное: спортивный мир все больше и больше тяготеет к экстриму, и как раз прыжки представляют безграничный простор для всевозможных творческих модификаций. Представьте себе на минуточку, что на десятиметровой вышке появился трамплин. Не важно, как он будет выглядеть — как классическая доска, гимнастический мостик или мини-трамп, но это позволит на порядок увеличить высоту вылета спортсмена над снарядом. Современные закрытые бассейны имеют, как правило, высокие потолки, то есть допускают любое увеличение амплитуды, и вот она — вариация сверхпопулярного ныне хайдайвинга, не требующая тщательно подобранной акватории и сложнейших разборных конструкций.

Еще один вариант для разнообразия — объединить трамплинные дисциплины. Проводить, допустим, полуфинал с метровой высоты, а финал — с трехметровой. Что это даст прыжкам в воду? Возможно, выход на новый виток сложности — на трех метрах. Для меня, например, по сей день остается загадкой: почему на однометровом трамплине все финалисты без каких бы то ни было проблем выполняют два с половиной оборота вперед с винтом, но никто из спортсменов не пытается добавить к этому прыжку на «трешке» еще одно сальто? Сделать три с половиной оборота с винтом — прыжок, который пока еще не исполнял ни один спортсмен в мире.

Технически задача абсолютно реальна, более того, первый же, кто замахнется на этот элемент, сразу же выделится из общей массы подобно тому, как на протяжении нескольких лет выделялся китаец Хе Чон — единственный исполнитель прыжка в 2,5 оборота вперед с тремя винтами. Потом элемент стал расхожим, но Хе Чон, как первопроходец, успел получить кучу бонусов не только за качество, но и за отвагу. А ведь если вдуматься, история всех без исключения прыжковых звезд — это история про то, как выделиться, обратить на себя внимание. Ну и немножко про то, как не убиться при этом.

ШЛАГБАУМ ДЛЯ ЗАНЗИБАРА.

Еще можно поднять метровый трамплин чуть выше — до полутора метров. С одной стороны, это позволит увеличить сложность прыжков и сделать состязания более зрелищными, с другой — вернет на этот снаряд наиболее мощных атлетов, которые не способны соревноваться на «метре», поскольку продавливают доску с такой силой, что она бьет по воде и теряет способность выбрасывать спортсмена в воздух.

Можно выбросить из «синхронных» программ обязательные прыжки. Понятно, что они нужны и важны, но точно не в рамках чемпионатов мира и тем более Олимпиад. Виктор Минибаев, завоевавший в Будапеште третью подряд награду в вышечном синхроне, заметил, что не считает идею реальной: если спортсменам-синхронистам придется исполнять в финале по одному произвольному прыжку из каждого класса, включая со стойки на руках, это сразу внесет в соревнования громадную долю риска: добиться синхронности, отталкиваясь от вышки руками, крайне проблематично. Но признайтесь честно: разве это не то, что хотят видеть все? Разве это не взвинтит интерес к зрелищу? Однозначно, да.