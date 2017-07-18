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18 июля 2017, 21:58 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Кузнецов и Тимошинина стали 11-ми в командных соревнованиях в прыжках в воду на ЧМ

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Юлия Тимошинина заняли 11-е место в командных соревнованиях в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Победителями стали французы Матье Росе и Лаура Марино. Увеличить
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Россияне набрали 335,60 балла.

Победителями стали французы Матье Росе и Лаура Марино (406,40). Второе место заняли мексиканцы Роммель Пашеко и Вивиана дель Анхель (402,35), третье — американцы Дэвид Динсмор и Криста Палмер (395,90).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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