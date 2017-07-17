Россия не сходит с подиума
Надежда Бажина и Кристина Ильиных завоевали первую за восемь лет российскую медаль в синхронных женских прыжках с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали вторыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
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В отличие от результатов женского тандема, чей заход на подиум можно было смело приравнивать к подвигу, от Минибаева и Бондаря ждали не просто медали, но того, что они сумеют оказать достаточно жесткую конкуренцию всем тем, в чьих планах значится борьба за золото. Таких хватало. В ассортименте значились олимпийский чемпион и чемпион мира Чен Айсен — с новым молодым партнером Хао Яном, чемпионы мира-2013 Патрик Хаусдинг/Саша Кляйн, англичане Дэйли/Гудфеллоу, ставшие третьими на Играх в
И пока достаточно тоскливо тянулись две первые серии обязательных, то есть одних и тех же прыжков с невысокими коэффициентами, впору было поразмышлять о том, что давно пора вообще отказаться в синхронных видах программы от «школы» и сделать все шесть попыток произвольными.
БЛЕДНАЯ ШКОЛА
Рассуждаю я исключительно с позиции человека, чьи соотечественники способны обеспечить себе в произвольной программе приличное преимущество: Минибаев и Бондарь привезли в Будапешт одну из сложнейших программ в мире по части коэффициента трудности. Такие же прыжки заявили китайцы и корейцы, просто у последних ввиду небольшого стажа международных выступлений не было времени наработать стабильность.
Со «школой» дело у россиян обстояло чуть более бледно. Они хоть и показали по сумме двух прыжков второй результат, но уступили на этом этапе китайцам почти пять с половиной баллов. Это немного, подобные гандикапы легко отыгрываются в прыжках в воду одним удачным произвольным прыжком, просто многолетняя история соперничества кого бы то ни было с китайцами говорит о том, что биться нужно за каждый балл с первого прыжка — в этом случае сильно возрастает вероятность успеха.
ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ СТЫДНО
На десятиметровой вышке китайцы решили не сеять в соперниках ненужных иллюзий: после первого произвольного раунда их преимущество над россиянами составляло более десяти баллов, а перед заключительной серией выросло до тридцати с лишним, окончательно убив какую бы то ни было интригу. Успокаивало лишь то, что Хаусдинг и Кляйн идут вслед за россиянами на третьей позиции, причем не близко — на абсолютно безопасном расстоянии.
Завершился финал для России серебром — пусть и на расстоянии «пушечного выстрела» от чемпионов. Минибаев получил второе в своей карьере серебро (первое он завоевал в 2013-м в Барселоне), Бондарь — первую награду мирового первенства. И за их выступление точно не было стыдно.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.
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