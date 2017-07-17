Россия не сходит с подиума

В отличие от результатов женского тандема, чей заход на подиум можно было смело приравнивать к подвигу, от Минибаева и Бондаря ждали не просто медали, но того, что они сумеют оказать достаточно жесткую конкуренцию всем тем, в чьих планах значится борьба за золото. Таких хватало. В ассортименте значились олимпийский чемпион и чемпион мира Чен Айсен — с новым молодым партнером Хао Яном, чемпионы мира-2013 Патрик Хаусдинг/Саша Кляйн, англичане Дэйли/Гудфеллоу, ставшие третьими на Играх в Рио-де-Жанейро, чемпионы Европы Максим Долгов/Александр Горшковозов, словом, битва предстояла жаркая.

И пока достаточно тоскливо тянулись две первые серии обязательных, то есть одних и тех же прыжков с невысокими коэффициентами, впору было поразмышлять о том, что давно пора вообще отказаться в синхронных видах программы от «школы» и сделать все шесть попыток произвольными.

БЛЕДНАЯ ШКОЛА

Рассуждаю я исключительно с позиции человека, чьи соотечественники способны обеспечить себе в произвольной программе приличное преимущество: Минибаев и Бондарь привезли в Будапешт одну из сложнейших программ в мире по части коэффициента трудности. Такие же прыжки заявили китайцы и корейцы, просто у последних ввиду небольшого стажа международных выступлений не было времени наработать стабильность.

Со «школой» дело у россиян обстояло чуть более бледно. Они хоть и показали по сумме двух прыжков второй результат, но уступили на этом этапе китайцам почти пять с половиной баллов. Это немного, подобные гандикапы легко отыгрываются в прыжках в воду одним удачным произвольным прыжком, просто многолетняя история соперничества кого бы то ни было с китайцами говорит о том, что биться нужно за каждый балл с первого прыжка — в этом случае сильно возрастает вероятность успеха.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поздравляем! ??? Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебро <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C?src=hash">#ЧМ</a> по водным видам спорта в синхронных прыжках с вышки.??? <a href="https://t.co/zHBRJOVBpE">pic.twitter.com/zHBRJOVBpE</a></p>— Olympic Russia (@Olympic_Russia) <a href="https://twitter.com/Olympic_Russia/status/887010654472818688">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ СТЫДНО

Когда-нибудь, возвращаясь мыслями к этому чемпионату, мы наверняка станем рассуждать о том, что в Будапеште у прыгунов «остального» мира возможность обыграть китайских спортсменов, радикально омолодивших состав своей команды, была как никогда высока. Руководители китайской сборной подошли к процессу тщательно: во всех синхронных парах за исключением женской десятиметровой вышки (там состав сборной поменялся наиболее радикально) они оставили по олимпийскому чемпиону, добавив к нему необстрелянного «птенца». Это не снимало с новичков необходимости выкладываться на миллион процентов, но в какой-то степени все-таки повышало вероятность ошибки — чем, собственно, своевременно воспользовались на трехметровом трамплине Илья Захаров и Евгений Кузнецов.

На десятиметровой вышке китайцы решили не сеять в соперниках ненужных иллюзий: после первого произвольного раунда их преимущество над россиянами составляло более десяти баллов, а перед заключительной серией выросло до тридцати с лишним, окончательно убив какую бы то ни было интригу. Успокаивало лишь то, что Хаусдинг и Кляйн идут вслед за россиянами на третьей позиции, причем не близко — на абсолютно безопасном расстоянии.

Завершился финал для России серебром — пусть и на расстоянии «пушечного выстрела» от чемпионов. Минибаев получил второе в своей карьере серебро (первое он завоевал в 2013-м в Барселоне), Бондарь — первую награду мирового первенства. И за их выступление точно не было стыдно.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.