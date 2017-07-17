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17 июля 2017, 21:28 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Минибаев и Бондарь завоевали серебро ЧМ в синхронных прыжках с вышки

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали серебряными призерами чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Первыми стали китайцы Ян <span class=error>Хао</span> и <span class=error>Чэнь</span> <span class=error>Айсэнь</span> третьими — немцы <span class=error>Патрик</span> Хаусдинг и Саша <span class=error>Кляйн</span>. Увеличить
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Россияне заработали 458,55 балла. Победителями стали китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь (498,48), третье место заняли немцы Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (440,82).

Ранее Бондарь выступал за сборную Украины. Осенью 2015 года спортсмен получил гражданство России. Нынешний чемпионат мира стал для него первым крупным соревнованием за российскую сборную.

Серебро Минибаева и Бондаря стало седьмой наградой сборной России на этом чемпионате мира. Ранее Надежда Бажина завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина и бронзу в паре с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, синхронисты Александр Мальцев и Михаела Каланча стали вторыми в технической программе микст- дуэтов. Чемпионами мира стали синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александра Пацкевич — в технической программе дуэтов, Илья Захаров и Евгений Кузнецов — в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая в паре с Кристиной Ильиных бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина, с удивлением узнала, что за их выступлением на трибунах наблюдал голливудский актер Эштон Кутчер и его супруга Мила Кунис, также являющаяся актрисой. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
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