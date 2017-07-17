Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

Ильиных и Бажина завоевали бронзу чемпионата мира, набрав 312,60 балла. Победительницами стали китаянки Яни Чан и Тинмао Ши (333,30), второе место заняли канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (323,43).

«Серьезно? Они на нас смотрели? — удивилась Бажина. — Мы любим их фильмы, но я прыгала в своем мире и не обратила внимания».

В субботу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина золото завоевали россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров. «Это фантастический успех, мы все очень радовались. Они как никто заслужили это золото», — отметила Бажина.

Эта бронза стала шестой наградой для сборной России на чемпионате мира в Будапеште. В субботу 29-летняя Бажина завоевала первую для себя награду на чемпионатах мира — серебро в прыжках с метрового трамплина. Для 22-летней Ильиных эта медаль чемпионата мира также стала первой в карьере.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.