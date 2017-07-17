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17 июля 2017, 19:20 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках с трамплина с травмой спины

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянка Кристина Ильиных завоевала бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с травмой спины. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Ильиных стала призером чемпионата мира в Будапеште в паре с Надеждой Бажиной, россиянки получили по сумме пяти прыжков 312,60 балла. Победительницами стали китаянки Яни Чан и Тинмао Ши (333,30), второе место заняли канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (323,43).

«Самым трудным моментом было то, что у меня болела спина. Боль начала испытывать еще на сборах. Поскольку я постоянно тренировалась, не успела ее [спину] до конца восстановить», — сказала Ильиных.

«Для нас эта медаль первая на таком уровне, поэтому все еще впереди. Но к Олимпиаде, в принципе, ничего усложнять не надо, достаточно отточить эту программу», — добавила она.

Бронза Бажиной и Ильиных стала шестой наградой для сборной России на чемпионате мира в Будапеште. В субботу 29-летняя Бажина завоевала первую для себя награду на чемпионатах мира — серебро в прыжках с метрового трамплина, для 22-летней Ильиных эта медаль чемпионата мира также стала первой в карьере.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая в паре с Кристиной Ильиных бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина, с удивлением узнала, что за их выступлением на трибунах наблюдал голливудский актер Эштон Кутчер и его супруга Мила Кунис, также являющаяся актрисой. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
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