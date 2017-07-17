Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/30413007/
17 июля 2017, 18:36 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали бронзовыми призерами чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россиянки заработали 312,60 балла. Победительницами стали китаянки Яни Чан и Тинмао Ши (333,30), второе место заняли канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (323,43).

Бронза Бажиной и Ильиных стала шестой наградой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее Бажина завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина, синхронисты Мальцев и Каланча стали вторыми в технической программе микст-дуэтов. Чемпионами мира стали синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александра Пацкевич — в технической программе дуэтов, Илья Захаров и Евгений Кузнецов — в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая в паре с Кристиной Ильиных бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина, с удивлением узнала, что за их выступлением на трибунах наблюдал голливудский актер Эштон Кутчер и его супруга Мила Кунис, также являющаяся актрисой. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости

Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлема

Оливье Ниггли: увидел в РУСАДА группу мотивированных людей, готовых делать свою работу

Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлема