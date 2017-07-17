Минибаев и Бондарь вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь вышли в финал соревнований в синхронных прыжках в воду с вышки с четвёртым результатом — 415,02 балла.
Лучшими в квалификации стали китайцы Чен Айшен и Янь Хао (466,44), вторыми — британцы Томас Дэли и Даниэль Гудфеллоу (433,14), третьими — украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов (419,01).
Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Всего будут разыграны 75 комплектов медалей.
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