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17 июля 2017, 15:55 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Минибаев и Бондарь вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь вышли в финал соревнований в синхронных прыжках в воду с вышки с четвёртым результатом — 415,02 балла.

Лучшими в квалификации стали китайцы Чен Айшен и Янь Хао (466,44), вторыми — британцы Томас Дэли и Даниэль Гудфеллоу (433,14), третьими — украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов (419,01).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Всего будут разыграны 75 комплектов медалей.
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Бажина и Ильиных вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных с третьего места квалифицировались в финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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