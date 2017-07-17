Бажина и Ильиных вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет чемпионата мира по водным видам спорта не сможет решить проблему низкой температуры в прыжковом бассейне, которая мешает спортсменам во время тренировок и соревнований. Об этом ТАСС сообщили офисе турнира.