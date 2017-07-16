Популярность прыжков в воду в КНДР после ЧМ в Казани возросла в два раза
БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность прыжков в воду в КНДР после чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани возросла в два раза, что является одной из причин роста результатов спортсменов этой страны на международной арене. Об этом ТАСС рассказали официальный представитель команды и спортсменки Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ, завоевавшие серебряные медали чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Победу в воскресенье одержали китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзэ (352,56), представительницы КНДР набрали 336,48 балла. Ким Ми Рэ в субботу также стала третьей в синхронных прыжках с вышки в миксте.
Официальный представитель команды КНДР, которая также выполняет роль переводчика, отметила, что прыжки в воду сейчас очень популярны в ее стране. «Я не могу назвать точную цифру занимающихся этим видом спорта, однако после чемпионата мира 2015 года в Казани их число удвоилось», — отметила она.
Сами спортсменки на
«В нашей команде нет иностранных тренеров, все они из нашей страны», — добавила она.
На чемпионате мира в Казани Ким Кук Хян завоевала золото в прыжках в воду с вышки, Ким Ун Хян и Сон Нам Хян стали третьими в синхронных прыжках с вышки. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года проходит в Будапеште и завершится 30 июля.
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