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16 июля 2017, 21:31 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе стали чемпионками мира в синхронных прыжках в воду с вышки

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе завоевали золото чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Китаянки заработали 352,56 балла. Вторыми стали представительницы КНДР Кук Хьян Ким и Ми Рай Ким (336,48), третьими — спортсменки из Малайзии Чон Юн Хон и Панделела Ринонг (328,74).

Россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина стали восьмыми, заработав 291,96 балла.

Чемпионат мира, который проходит в Будапеште, завершится 30 июля.
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