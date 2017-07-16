Власенко отговорил прыгунов в воду Кузнецова и Захарова завершать карьеру после ОИ-2016

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Для Кузнецова и Захарова победа в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в Будапеште стала первой на чемпионатах мира. На трех предыдущих турнирах российский дуэт становился вторым. Кузнецов и Захаров являются серебряными призерами Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в аналогичной дисциплине. В Рио-де-Жанейро они стали седьмыми.

«Они снова вернулись в большой спорт, поскольку после провала на Олимпиаде оба хотели завершать выступления. Я с ними на эту тему много разговаривал, пытался понять, чем они планируют заниматься дальше, говорил, что мы их бросать не будем и поможем устроиться в жизни, но если есть силы, то надо продолжать до следующей Олимпиады», — сказал Власенко.

«Я говорил Захарову: “Илья, ты олимпийский чемпион, тебе не стыдно уходить из спорта на такой ноте?”. Они подумали, посоветовались со своими семьями и приняли единственно правильное решение», — добавил он.

Глава федерации отметил, что главной мотивацией продолжать карьеру для них стало желание защищать честь страны на международной арене. «Они патриоты. Каждый день они, можно сказать, идут на смерть, поскольку это очень опасный вид спорта. В него не идут за деньгами, зарплаты там, на уровне того же футбола и хоккея, несопоставимые. Но они отдают все, что у них есть. Такие результаты дорогого стоят», — отметил он.