Надежда Бажина: После Олимпиады подумала: почему бы еще не попрыгать
Во втором прыжковом финале субботы случилась сенсация: серебряную медаль — свою первую награду чемпионатов мира — завоевала 29-летняя Надежда Бажина.
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Видимо, что-то случилось...
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Комментируя выступление дочери, ее мама — первая советская чемпионка мира и первая олимпийская чемпионка в прыжках с трамплина Ирина Калинина заметила, что после неудачных для себя Игр в
На
— Я очень рада, что получилось такое красивое выступление — я просто прыгала, совершенно не думая о том, что должна с
— А Будапешт, где вы завоевали первый из своих семи титулов чемпионки Европы, — любимый город?
— Мне постоянно все говорят, что Будапешт — мой город. Наверное, это действительно так. Кстати, и состояние похожее: в 2010-м я тоже совершенно не нервничала, выступая на трехметровом трамплине.
— Мария Полякова сказала после соревнований, что раньше вас всегда подводил
— Так и сейчас получилось далеко не все.
— Какой из прыжков доставлял больше волнений?
— Никакой. Не думала я об этом. Вообще ни о чем не думала. Может быть, уже наступила старость?
— Насколько тяжело вам далось решение продолжить карьеру после Олимпийских игр?
— Сложно далось. Долгое время я отдыхала, занималась для себя
— Прыгуны в этом сезоне стали реже бывать базе «Озеро Круглое». Вам это нравится?
— Конечно.
— Вас удивило, что на пьедестале не оказалось китаянок?
— Я была настолько увлечена своими прыжками, что сразу даже не заметила этого. Сенсация, но, безусловно, приятная.
— А как относитесь к тому, что чемпионкой стала австралийка Мэдисон Кини?
— Она очень сильная спортсменка, с очень сложной программой. Достойная соперница. Мне такие прыжки не под силу.
— В каком возрасте вы стали ощущать, что усложнять собственные прыжки становится не под силу?
— Скорее, я просто не вижу в этом смысла.
— Почему?
— Потому что в прыжках должна быть не только сложность, но грация и красота. Думаю, что сейчас и папа, и мама, радуются дома моей медали и тому, как она завоевана.
— За вами в Будапеште смотрит не отец, а тренер Ильи Захарова Татьяна Коробко. С чем связаны эти изменения?
— Я
— Для вас есть разница — прыгать в открытом бассейне, или под крышей?
— Для всех прыгунов в воду естественная среда — это закрытый бассейн. В открытом сразу появляется много факторов, к которым бывает сложно привыкнуть. Тем более что возможности тренироваться в открытом бассейне у нас в России толком и нет. Так что на этот раз все было привычно и удобно. Только немного холодно —
— Серебряная медаль — это повод закончить карьеру на высокой ноте, или есть желание довести этот олимпийский цикл до конца?
— Мне действительно не хотелось уходить из спорта после Игр в Рио, не хотелось чувствовать себя неудачницей, и даже сейчас я не хочу вспоминать те Игры и говорить о них. Не хочу возвращаться к прошлому. А насчет дальнейшего — не загадываю. Жизнь спортсмена такова, что сегодня ты в деле, а что случится завтра, не знает никто. .
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Будапешта.
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