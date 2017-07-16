Надежда Бажина: После Олимпиады подумала: почему бы еще не попрыгать

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Комментируя выступление дочери, ее мама — первая советская чемпионка мира и первая олимпийская чемпионка в прыжках с трамплина Ирина Калинина заметила, что после неудачных для себя Игр в Рио-де-Жанейро Надежда ни секунды не колебалась: продолжать карьеру, или нет. Сказала коротко: «Я не могу уйти из спорта на такой ноте».

На пресс-конференции Бажина сказала:

— Я очень рада, что получилось такое красивое выступление — я просто прыгала, совершенно не думая о том, что должна с кем-то соревноваться. Не знаю, почему была так спокойна, честно скажу. Пришла, отпрыгала и ушла. И не очень отдаю себе сейчас отчет в том, что завоевала медаль. Даже радости пока нет. И за соперницами не следила вплоть до окончания финала. Просто хотелось хорошо выполнить всю программу. Тем более что один метр — мой любимый снаряд.

— А Будапешт, где вы завоевали первый из своих семи титулов чемпионки Европы, — любимый город?

— Мне постоянно все говорят, что Будапешт — мой город. Наверное, это действительно так. Кстати, и состояние похожее: в 2010-м я тоже совершенно не нервничала, выступая на трехметровом трамплине.

— Мария Полякова сказала после соревнований, что раньше вас всегда подводил какой-то один прыжок.

— Так и сейчас получилось далеко не все.

— Какой из прыжков доставлял больше волнений?

— Никакой. Не думала я об этом. Вообще ни о чем не думала. Может быть, уже наступила старость?

— Насколько тяжело вам далось решение продолжить карьеру после Олимпийских игр?

— Сложно далось. Долгое время я отдыхала, занималась для себя какими-то другими видами физической активности, чтобы не снижать нагрузки — йогой, фитнесом, лыжами. А потом мне стало скучно, и я подумала: почему бы еще не попрыгать? Родители меня поддержали. Сейчас я не выступаю в личном первенстве на трехметровом трамплине, оставила для себя две дисциплины: метровый трамплин и синхронные прыжки. И мне комфортно. Стало намного легче и тренироваться, и выступать.

— Прыгуны в этом сезоне стали реже бывать базе «Озеро Круглое». Вам это нравится?

— Конечно. Во-первых, мы перестали сидеть в одних стенах. Во-вторых, это новый опыт: разные бассейны, разные доски. Стало намного интереснее.

— Вас удивило, что на пьедестале не оказалось китаянок?

— Я была настолько увлечена своими прыжками, что сразу даже не заметила этого. Сенсация, но, безусловно, приятная.

— А как относитесь к тому, что чемпионкой стала австралийка Мэдисон Кини?

— Она очень сильная спортсменка, с очень сложной программой. Достойная соперница. Мне такие прыжки не под силу.

— В каком возрасте вы стали ощущать, что усложнять собственные прыжки становится не под силу?

— Скорее, я просто не вижу в этом смысла.

— Почему?

— Потому что в прыжках должна быть не только сложность, но грация и красота. Думаю, что сейчас и папа, и мама, радуются дома моей медали и тому, как она завоевана.

— За вами в Будапеште смотрит не отец, а тренер Ильи Захарова Татьяна Коробко. С чем связаны эти изменения?

— Я по-прежнему тренируюсь у отца, но на соревнованиях уже не первый раз работаю с Коробко. Мне комфортно с ней тренироваться, и я очень на самом деле Татьяне валерьевне благодарна. Папа был вынужден остаться дома, поскольку работает с другой, совсем молодой спортсменкой Александрой Бибикиной, которой он нужен гораздо больше, чем мне. 14 лет — это такой возраст, что чуть-чуть упустишь спортсмена — и все. А я уже самостоятельная девочка, грамотная, досконально знаю, как готовиться, как себя вести.

— Для вас есть разница — прыгать в открытом бассейне, или под крышей?

— Для всех прыгунов в воду естественная среда — это закрытый бассейн. В открытом сразу появляется много факторов, к которым бывает сложно привыкнуть. Тем более что возможности тренироваться в открытом бассейне у нас в России толком и нет. Так что на этот раз все было привычно и удобно. Только немного холодно — из-за кондиционеров.

— Серебряная медаль — это повод закончить карьеру на высокой ноте, или есть желание довести этот олимпийский цикл до конца?

— Мне действительно не хотелось уходить из спорта после Игр в Рио, не хотелось чувствовать себя неудачницей, и даже сейчас я не хочу вспоминать те Игры и говорить о них. Не хочу возвращаться к прошлому. А насчет дальнейшего — не загадываю. Жизнь спортсмена такова, что сегодня ты в деле, а что случится завтра, не знает никто. ​.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Будапешта.