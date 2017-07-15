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15 июля 2017, 22:00 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Захаров и Кузнецов завоевали золото ЧМ в Будапеште в прыжках в воду с трамплина 3 м

БУДАПЕШТ, 15 июл — Р-Спорт. Российские прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золото чемпионата мира в Будапеште в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Захаров и Кузнецов завоевали золото ЧМ в Будапеште в прыжках в воду с трамплина 3 м - Фото Увеличить
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Дуэт Захаров/Кузнецов в субботу набрал 450,30 балла по итогам соревнований. Для обоих спортсменов это золото стало первым, завоеванным на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Минибаев и Тимошинина стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в миксте

Минибаев и Тимошинина стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в миксте

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли четвертое место в синхронных прыжках с вышки в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Россияне набрали 310,08 балла по сумме пяти прыжков.
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