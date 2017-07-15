Захаров и Кузнецов завоевали золото ЧМ в Будапеште в прыжках в воду с трамплина 3 м
БУДАПЕШТ, 15 июл —
Р-Спорт. Российские прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золото чемпионата мира в Будапеште в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
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Дуэт Захаров/Кузнецов в субботу набрал 450,30 балла по итогам соревнований. Для обоих спортсменов это золото стало первым, завоеванным на чемпионатах мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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