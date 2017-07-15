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15 июля 2017, 17:05 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Минибаев и Тимошинина стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в миксте

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли четвертое место в синхронных прыжках с вышки в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Россияне набрали 310,08 балла по сумме пяти прыжков.

Золото завоевали китайцы Лянь Цзюньцзе и Жэнь Цянь. Увеличить
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Победу одержал китайский дуэт Лянь Цзюньцзе и Жэнь Цянь, набравший 352,98 балла. Вторыми стали британцы Мэттью Ли и Лоис Тоулсон (323,28). Спортсмены из КНДР Иль Мен Хен и Ким Ми Рэ заняли третье место (318,12).

Позднее в субботу будут разыграны еще два комплекта медалей в прыжках в воду. Женщины определят сильнейшую в прыжках с метрового трамплина, мужчины — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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Новости Прыжков в воду

Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов со второго места квалифицировались в финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Они набрали 436,86 балла.
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